VfB Hallbergmoos wird gegen Deisenhofen spät für seinen Chancenwucher bestraft

Von: Nico Bauer

Simon Werner erzielte die zwischenzeitliche Führung für den VfB. © Nico Bauer

Der VfB Hallbergmoos bleibt Schlusslicht der Bayernliga Süd. Gegen den FC Deisenhofen verpasste es die Brachtel-Elf, nach der 1:0-Führung nachzulegen.

Hallbergmoos – Nach dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd braucht der VfB Hallbergmoos dringend Punkte. Die wären am Samstag im Gastspiel beim FC Deisenhofen drin gewesen. Nach einem phasenweise ganz schlechten Auftritt war die Brachtel-Elf nahe dran an einem – wenn auch glücklichen – Sieg in einem irren Spiel, ehe sie durch zwei späte Tore doch noch mit 1:2 (0:0) verlor.

Simon Werner bringt den VfB in Front – Diranko verpasst die Chance zum 2:0

Die erste Halbzeit des VfB war erschreckend schwach. Das Liga-Schlusslicht spielte seiner Tabellenposition entsprechend und hätte unter normalen Umständen bereits deutlich in Rückstand liegen müssen. Man hatte kaum Zugriff auf die spielstarken Gastgeber, die sich offensiv immer wieder durchsetzen konnten und eine Reihe aussichtsreicher Chancen hatten. Schon in den ersten zehn Minuten hatte Deisenhofen zwei Hochkaräter – einmal schossen die Gastgeber aus kurzer Distanz am praktisch leeren Tor vorbei. Hallbergmoos spielte im ersten Durchgang gegen den sehr böigen Wind, weshalb Befreiungsschläge nicht 70 Meter, sondern nur 30 Meter weit flogen. Das hatte zur Folge, dass man wenig bis keine Entlastung hatte. Torhüter Martin Dinkel hielt den VfB mit mehreren herausragenden Paraden im Spiel, nachdem sich seine Vorderleute im eigenen Strafraum viel zu leicht ausspielen lassen hatten.

Nach der Pause spielten die Hallbergmooser mit dem Wind und legten außerdem im Defensivverhalten zu. So öffnete sich die Tür zum Sieg: Nach einer Stunde lief Simon Werner auf den Deisenhofener Torwart zu, umkurvte diesen an der Strafraumgrenze und legte sich den Ball einen Tick zu weit vor, sodass er abdrehen musste. Werner bekam allerdings schon 120 Sekunden später eine zweite Chance – und die nutzte er dann zum 1:0 für Hallbergmoos. Der VfB bestrafte die fahrlässige Deisenhofener Chancenverwertung und war nun in einer Phase, in der man mehr als ein Tor hätte machen müssen. Fabian Diranko wurde eine Minute vor dem Tor eingewechselt und hatte prompt eine dicke Möglichkeit zum 2:0. „Wenn wir da noch ein Tor machen, hätten wir sie gekillt“, sagte Trainer Florian Brachtel später.

Deisenhofener Top-Spieler drehen die Partie in den letzten zehn Minuten

In der zweiten Halbzeit ging den Deisenhofenern trotz des Rückstands sichtlich der Dampf aus. Deshalb war die Wende in der Schlussphase eigentlich nicht absehbar. In der 80. Minute gab es schließlich einen Angriff wie aus dem Nichts, bei dem der FCD-Stürmer mit vereinten Kräften gestoppt wurde. Der Schiedsrichter gab Elfmeter, auch wenn die Hallbergmooser Abwehrspieler schworen, dass es kein Foul gewesen sei. Ex-Profi Nico Karger ließ sich das Geschenk nicht entgehen. Dieses 1:1 war zwar ärgerlich, aber mit einem Unentschieden hätte man den Tabellennachbarn Rosenheim zumindest zurücküberholen können.

Jener Teilerfolg ging jedoch in letzter Minute verloren. Michael Bachhuber schlenzte den Ball von der Strafraumkante ins lange Eck und machte für die Gastgeber einen Sieg perfekt, mit dem sie selbst nicht mehr gerechnet hatten. Trainer Florian Brachtel gab zu, dass das Ergebnis über 90 Minuten gesehen natürlich verdient gewesen sei. Man wird aber noch ein paar Tage über die fünf Minuten hadern, in denen der VfB den Gegner hätte abschießen können – ja müssen. VON NICO BAUER