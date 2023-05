VfB Hallbergmoos: Youngster Monthe verletzt sich bei Niederlage gegen den FC Memmingen schwer

Von: Nico Bauer

Brandon Happi Monthe blieb unglücklich im Rasen hängen und fehlt monatelang. © nb

Der VfB Hallbergmoos verteidigt gegen Aufstiegsaspirant Memmingen lange leidenschaftlich. Youngster Brandon Happi Monthe blieb im Rasen hängen und verletzte sich schwer.

Hallbergmoos – Es hat sich nicht viel verändert: Im Zweikampf um den letzten Abstiegsrelegationsplatz in der Bayernliga Süd hat der VfB Hallbergmoos zwar wieder einmal den besseren Eindruck hinterlassen, der TSV 1860 Rosenheim hat jedoch weiterhin zwei Zähler Vorsprung. Zwei Spiele bleiben dem VfB nun noch, um seine Fortschritte in Punkte umzumünzen und auf den letzten Drücker in die Relegation einzuziehen.

VfB Hallbergmoos: Youngster Monthe bricht sich das Sprunggelenk

In der Auswärtspartie beim FC Memmingen bekamen die Hallbergmooser kurz vor der Halbzeit eine Art Ritterschlag: Die Vorfreude der rund 700 Zuschauer auf Tore, Punkte und den möglicherweise direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga wandelte sich in ein Murren, dass alles anders kommen könnte. „Das war eine Bestätigung, dass wir auf einem sehr hohen Niveau verteidigt haben“, sagte Trainer Florian Brachtel.

Das Schlusslicht musste zudem einen Schicksalsschlag verkraften, an dem andere Mannschaften schon zerbrochen sind. Nach gut zehn Minuten blieb Brandon Happi Monthe im Rasen hängen. Schnell war klar, dass die Diagnose verheerend sein würde. Noch im Krankenhaus in Memmingen bestätigte sich, dass der Innenverteidiger ein gebrochenes Sprunggelenk hat. Damit hat sich für den 20-Jährigen nicht nur der Rest dieser Saison erledigt, sondern auch ein Großteil der kommenden Spielzeit.

VfB Hallbergmoos: Trainer Brachtel lobt Fabian Czech

Das Siegtor eine Viertelstunde vor Schluss fiel durch einen kernigen Schuss der Allgäuer, bei denen mehrere Kicker mit solchen Einzelleistungen Matches entscheiden können. „Das Verteidigen hat uns viele Körner gekostet“, so Brachtel. Man hatte außerdem einige Ausfälle und viele angeschlagene Akteure. Für das letzte Heimspiel der Saison am Freitag gegen den FC Gundelfingen rechnet der Coach damit, dass der Kader wieder besser aufgestellt sein wird. Aus Memmingen nahm er mit, sich auch auf die zweite Reihe verlassen zu können.

Sinnbildlich dafür war Torwart Fabian Müske, der seine erste Bayernliga-Partie absolvierte. Und Fabian Czech hätte kurz vor dem Abpfiff fast noch den Ausgleich erzielt. Nachdem er den gegnerischen Keeper umkurvt hatte, brachte er den Ball jedoch nicht im Kasten unter. „Der Winkel war schon sehr spitz“, sagte Brachtel zu der Situation. Der kleine Mittelfeldspieler bekam vom Trainer auch ein Extralob, „weil er enorme Wege nach hinten gemacht hat, um David Lucksch dort zu unterstützen“. Es war einer der Ansätze, aus denen jetzt schnell ein Sieg entwachsen muss. VON NICO BAUER

