VfB Hallbergmoos zeigt erneut Moral: Nächster Sieg dank später Tore

Von: Nico Bauer

Mit Kampfgeist und Köpfchen: Die Hallbergmooser Fußballer – hier mit Maximilian Zeisl (r.) – agierten in der zweiten Halbzeit deutlich zielstrebiger. © Habschied

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos entwickeln so langsam eine Vorliebe für späte Tore. Ein Neuzugang traf beim 3:1-Testspielsieg in Karlsfeld doppelt.

Hallbergmoos – Der dritte Sieg im dritten Testspiel passte genau ins Bild. Beim 3:1 (0:1)-Erfolg beim Fußball-Südost-Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld hat Bayernligist VfB Hallbergmoos einmal mehr in der Schlussphase der Partie den letztlich auch verdienten Sieg klargemacht. Dabei sah VfB-Trainer Matthias Strohmaier allerdings zwei grundverschiedene Halbzeiten.

Im ersten Durchgang zeigte der Bayernligist ein schwaches Spiel, leistete sich viele Fehlpässe und lag folgerichtig mit 0:1 im Hintertreffen. Der eigentlich recht besonnene Strohmaier wurde in der Halbzeit dann auch in vielen Dingen, die ihm missfallen haben, deutlich. Dominik Pöhlmann hatte bereits in der dritten Minute die Hoffnung zerstört, im dritten Test erstmals zu Null zu spielen.

Strohmaier: „Das war der Fußball, den ich mir vorstelle.“

Nach der Pause waren die Gäste dann tatsächlich wie verwandelt. Zum einen gab es etliche personelle Wechsel, zum anderen kam ein ganz anderer Zug ins Spiel. „Das war der Fußball, den ich mir vorstelle“, sagte Strohmaier später. Der VfB hatte die Partie voll im Griff und rund zehn gute Torchancen, mit denen er das Spiel noch höher hätte gewinnen können. Hallbergmoos attackierte früh, schaltete schnell um und legte auch die Zielstrebigkeit an den Tag, die vor der Halbzeitpause noch gefehlt hatte.

Der im Winter gekommene Stürmer Alessandro Cazorla tankte mit einem Doppelpack (73./80.) weiter Selbstvertrauen, Simon Werner legte das 3:1 nach (86.). Die späten Treffer waren für Strohmaier ein Beweis für die Moral des Teams. Wie gegen Unterföhring kam der VfB nach einem Rückstand zurück.

Testspiel gegen Pipinsried

Somit überwiegen die positiven Eindrücke – doch defensiv muss die Mannschaft noch zulegen. Auch hier macht sich der neue Trainer jedoch keine großen Sorgen. Das Heimspiel gegen den Regionalligisten FC Pipinsried (Mittwoch, 9. Februar, 19.30 Uhr) wird für die Abwehrspieler der ultimative Härtetest.

