VfB Hallbergmoos zieht sich gegen Buchbach gut aus der Affäre

Von: Nico Bauer

Geschlossene Mannschaftsleistung: Die Hallbergmooser Fußballer um Tobias Krause (am Boden) und Johannes Petschner (l.) standen hinten meist stabil. © Dominik Findelsberger

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben im zweiten Testspiel gegen den TSV Buchbach ein anderes Gesicht gezeigt und nur knapp mit 0:1 verloren.

Hallbergmoos – Vorbereitungsspiele im Fußball sind immer wieder spannende Vergleiche, auch wenn man die Ergebnisse nicht auf die Goldwaage legen sollte. Die Landesliga-Männer des VfB Hallbergmoos haben in den beiden bisherigen Testpartien jedenfalls zwei Gesichter gezeigt: Da wäre einmal das schwache 1:1 beim Kreisligisten Eintracht Landshut. Und da wäre nun das sehr beachtliche 0:1 am Mittwoch gegen den gestandenen Regionalligisten TSV Buchbach.

Anschauungsunterricht im ersten Testspiel

„Wir haben gemacht, was Landshut gegen uns gemacht hat“, erklärt der Hallbergmooser Trainer Florian Brachtel. Als unterklassiges Team achtete der VfB auf defensive Stabilität, lauerte auf Konter und versuchte, mit mannschaftlicher Geschlossenheit die Nachteile gegenüber dem zwei Ligen höher angesiedelten Gegner auszugleichen. Die Hallberger verkauften sich gut und gingen mit einer achtbaren Niederlage vom Platz. Tobias Sztaf hatte in der 35. Minute für Buchbach getroffen.

Die Hallbergmooser hatten gegen Ende der ersten Halbzeit eine starke Phase, in der sie auf Augenhöhe mitspielten. Dafür musste der VfB in der zweiten Spielhälfte einige Buchbacher Druckphasen überstehen, schaffte es aber trotz einiger Wechsel, nur wenige Torchancen zuzulassen.

Weiterer Neuzugang für den VfB Hallbergmoos

Coach Brachtel war zufrieden mit dem Auftritt – und gefühlt geht die Vorbereitung jetzt erst so richtig los. Nun ist nahezu der komplette Kader im Training. Mit dabei ist auch Lucas Angermann, der aus der U 19 von Türkgücü München kommt. Der 19-Jährige bringt als Tempospieler für die offensiven Außenbahnen neue Qualitäten in den Kader ein. Der VfB will das Talent weiterentwickeln.

