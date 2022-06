Zwei Neuzugänge setzen Ausrufezeichen: VfB Hallbergmoos gewinnt Testkick in Schwaig

Von: Nico Bauer

Einen verdienten Sieg feierten die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos (graue Dressen) am Samstag im ersten Test. Schon am Mittwoch folgt der zweite. © Rainer Hellinger

Bayernligist VfB Hallbergmoos hat für die neue Saison etliche Neuzugänge verpflichtet. Zwei von ihnen trafen gleich beim 2:1-Testspielsieg in Schwaig.

Hallbergmoos – In diesem Sommer muss alles sehr schnell funktionieren bei den Bayernliga-Fußballern des VfB Hallbergmoos. Nach den Belastungen der Relegation und dem kurzen Urlaub muss die Mannschaft die Neuzugänge in einer kurzen Vorbereitung ins Team integrieren. Ein erster Schritt war am Samstag der 2:1 (1:1)-Sieg im Testspielderby beim Nachbarn FC Schwaig, der in der Landesliga zu den Top-Adressen gehört.

Maurice David und Aldin Bajramovic netzen ein

Bekanntlich werden Stürmer an Toren gemessen – und zwei Neuzugänge haben diesbezüglich schon einmal Zeichen gesetzt. Den ersten offiziellen VfB-Treffer der Saison besorgte Maurice David (34.), der vom Bayernligisten FC Ismaning gekommen ist und beim VfB ganz hoch eingeschätzt wird. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Tobias Bartl (45.+1) machte mit dem Ex-Aubinger Aldin Bajramovic ein weiterer Neuzugang den Siegtreffer (51.). Danach hatte Hallberg noch genügend Chancen, um für einen deutlich höheren Sieg zu sorgen.

James Joseph hofft auf dauerhaftes Visum

Unter dem Strich blieb ein verdienter Erfolg in einem ordentlichen Testspiel. Aus diesem nahm Trainer Matthias Strohmaier mit, dass der Fitnesszustand des Stammteams aus der vergangenen Saison ganz gut ist und die Neuzugänge ihr Potenzial angedeutet haben. Allerdings war nicht der komplette Kader dabei, weshalb man dem ersten Testspiel nicht zu viel Bedeutung beimessen sollte. Seinen ersten Einsatz hatte auch James Joseph, der vor fünf Jahren beim SE Freising Tore wie am Fließband geschossen hat. Er ist spielberechtigt, hat jedoch derzeit nur ein Touristenvisum bis Ende Juli. Der VfB hat dem Stürmer eine Arbeit besorgt und hofft, dass der 26-Jährige nach dem Rückflug in sein Heimatland Nigeria ein neues, dauerhaftes Visum für Deutschland bekommt.

Weiter getestet wird beim VfB Hallbergmoos bereits am Mittwoch um 19 Uhr: Da tritt das Team in Taufkirchen gegen den Regionalligisten TSV Buchbach an.

