Ab Sommer: VfB-Legenden sollen beim SV Kranzberg für neue Impulse sorgen

Freuen sich auf die Zusammenarbeit ab dem 1. Juli: (v. l.) Sportlicher Leiter Christian Peis, die beiden künftigen Spielertrainer Thomas Edlböck und Dennis Hammerl sowie Abteilungsleiter Michael Kopp. © Schikowski

Dennis Hammerl und Thomas Edlböck wechseln im Sommer als Spielertrainer zum SV Kranzberg. Den Deal hat der jetzige Coach in die Wege geleitet.

Kranzberg – So etwas kommt im Fußball nicht oft vor: dass ein Trainer nicht nur frühzeitig selbst vorschlägt, dass es irgendwann Zeit für frischen Wind ist, sondern dass er auch noch mithilft, seine Nachfolge zu regeln. Beim SV Kranzberg haben sie es genau so gemacht: Trainer Anton Kopp (56) wird nur noch bis zum Saisonende für die Geschicke bei den Kreisliga-Fußballern verantwortlich zeichnen. Dann übernehmen mit Dennis Hammerl (33) und Thomas Edlböck (32) zwei Clublegenden aus Hallbergmoos als Spielertrainer.

Die Vorfreude, das merkt man, ist groß. Viel ist von neuen Impulsen die Rede, von einer Weiterentwicklung der jungen und talentierten Mannschaft. Anton Kopp ist weiter mit Feuereifer und Freude bei der Sache, das war im Herbst nicht anders. Und doch sendete der 56-Jährige schon im vergangenen Jahr Signale: Sollten geeignete Kandidaten verfügbar sein, würde er seinen Posten räumen. „Das Team braucht einen neuen Entwicklungsschritt“, sagt Kopp, „und das geht nur mit einem neuen Trainingsniveau.“

Kopp: „Zukunftsorientierte Entscheidung“

Heißt: Kopp, der seit 2018 den SVK trainiert, den Klub gleich in seiner ersten Saison von der Kreisklasse rauf in die Kreisliga geführt und dort gehalten hat, traf eine, wie er sagt, „zukunftsorientierte Entscheidung“. Zwar würden sich seine Spieler natürlich entwickeln – vor allem die, die der eigenen Jugend entsprungen sind, aber halt nur in Maßen, wenn das Training seit Jahren gleich sei. „Da braucht es irgendwann halt neue Impulse von außen“, so Kopps Argument.

Coach Anton Kopp hat den Deal mit seinen Nachfolgern eingefädelt. © Schikowski

In der Winterpause waren nun geeignete Kandidaten auf dem Markt – und so wird man es beim SV Kranzberg ab dem Sommer mit zwei Spielertrainern probieren, die eine Menge Erfahrung mit ins Ampertal bringen: Dennis Hammerl war jahrelang Stammspieler und Kapitän in der Bayern- und Landesliga beim VfB Hallbergmoos. Thomas Edlböck kickte in den vergangenen Spielzeiten ebenfalls in Hallbergmoos, hat in seiner sportlichen Vita aber auch 28 Regionalliga-Einsätze aus seiner Zeit beim TSV Buchbach stehen. „Beide sind total auf dem Boden geblieben, kommen aus der Schule von Toni Plattner“, schwärmt Kopp von seinen Nachfolgern. „Sie haben total Lust auf Kranzberg.“

Trainer will seinen Nachfolgern ein bestelltes Feld überlassen

Wie es bei ihm selbst weitergeht, darüber hat sich der scheidende Coach noch keine Gedanken gemacht. Erst einmal wolle er seinen Nachfolgern ein bestelltes Feld überlassen und den Klassenerhalt in der Kreisliga 2 packen. Aktuell rangieren die SVK-Mannen auf einem Abstiegsrelegationsrang.

Für die neue Saison erhoffen sich die Kranzberger viel für die junge Truppe. „Ich bin mir sicher, dass sich jeder unserer Spieler noch einmal um 20 Prozent verbessern kann“, spekuliert Anton Kopp, der den Deal mit seinen Nachfolgern eingefädelt hat. Doch so ganz kann man es sich nicht vorstellen, dass sich der 56-Jährige komplett von „seinem“ SVK verabschiedet. Ein wenig, gesteht Kopp, wolle er das Projekt mit den Neuen schon auch begleiten. Und das natürlich nach einer aus Sicht der Kranzberger erfolgreichen Rückrunde.

