VfB zaubert Ex-Bundesliga-Star aus dem Hut: Matthias Ostrzolek kickt für Hallbergmoos

Von: Nico Bauer

Teilen

Als Außenverteidiger wäre er verschenkt: Matthias Ostrzolek (32) – hier in der Saison 2019/20 im Dress von Hannover 96 – wird in Hallbergmoos wahrscheinlich eine zentrale Position einnehmen. © imago images/Baumann

Diese Nachricht verbreitete sich in Fußball-Deutschland wie ein Lauffeuer: Ex-Profi Matthias Ostrzolek hilft dem VfB Hallbergmoos im Bayernliga-Abstiegskampf.

Hallbergmoos – In der Winterpause hat sich Fußball-Bayernligist VfB Hallbergmoos erfolglos auf dem Markt nach Spielern umgesehen, die im Abstiegskampf für einen Schub sorgen können. Doch nun – lange nach Schließung des Transferfensters – ließ der Verein die Bombe platzen: Matthias Ostrzolek kommt in die Flughafengemeinde. Der langjährige Bundesliga-Profi soll schon am Freitagabend gegen den TSV Dachau 1865 sein Debüt im VfB-Dress geben.

Matthias Ostrzolek hat in der Bundesliga 196 Spiele (ein Tor) für den FC Augsburg, den Hamburger SV und Hannover 96 bestritten. Zudem stehen in der Bilanz des 32-Jährigen 13 Einsätze im DFB-Pokal und 40 Partien in der 2. Bundesliga – darüber hinaus war er achtmal in der deutschen U21-Nationalmannschaft am Ball. Zuletzt kickte Ostrzolek beim FC Admira Wacker Mödling, 37 Partien absolvierte er in der österreichischen Bundesliga. Nun war der Spieler aber vereinslos – und kann daher sofort beim VfB Hallbergmoos beginnen. Über diese Bayernliga-Transferbombe berichtete sogar das Fachmagazin kicker.

Was der Hallbergmooser Co-Trainer damit zu tun hatte

Doch wie kam es zu dieser sensationellen Verpflichtung? Der Ex-Profi ist in Bochum mit dem Hallbergmooser Co-Trainer Bastian Bornkessel in die Schule gegangen. Diese alte Freundschaft machte nun den Wechsel möglich, nachdem der vereinslose Spieler von Österreich zurück nach Deutschland gezogen ist. Ostrzolek wird in der Rückrunde für den VfB spielen und etwas in die Trainer-Tätigkeit hineinschnuppern. Er freue sich auf den Austausch mit Coach Florian Brachtel und die Einblicke, die er in die Trainingsorganisation und Spielvorbereitung gewinnen wird, ließ der Hallbergmooser Club verlauten. Parallel dazu werde sich der 32-Jährige die Karten legen und ausloten, wie der berufliche Weg weitergehen soll.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Küchle: „Er ist variabel einsetzbar.“

„Er ist ein super Spieler und ein geiler Typ“, sagt Anselm Küchle, der Sportliche Leiter des VfB Hallbergmoos. Menschlich sei der Profi total bodenständig und habe sich so auch in Hallbergmoos vorgestellt. Ostrzolek sei topfit und werde trotz seines Wohnorts bei Augsburg bei den meisten Trainingseinheiten vor Ort sein. Und sportlich wird der Neue eine Überraschung für die ganze Liga: In der Bundesliga war er Außenverteidiger, wobei der kickende Bayernliga-Promi in dieser Rolle verschenkt wäre. „Er ist variabel einsetzbar“, betont Küchle. Wahrscheinlich ist eine zentrale Position, wo der erfahrene Mann dem Team und seinen Nebenleuten mehr helfen kann. „Es macht derzeit aber keinen Sinn, sich bei ihm auf eine Position festzulegen“, erklärt der Sportleiter.

Küchle bestätigt auch, dass der Spieler am Freitag (19.30 Uhr) gegen Dachau 65 im Kader stehen wird. Diese Nachricht, die sich in der Liga und im Internet wie ein Lauffeuer verbreitete, dürfte der Mannschaft des Bayernliga-Vorletzten einen gehörigen Motivationsschub geben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.