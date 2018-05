VfR Haag klopft ans Meistertor, Nandlstadt II entfernt sich weiter

Moosburg II gegen Zolling II abgebrochen

von Matthias Spanrad schließen

Der VfR Haag verliert zwar seinen Matchball zur Meisterschaft, doch liegt er drei SPieltage vor Schluss noch mit drei Punkten klar vorne. Istanbul Moosburg gewinnt dagegen sein Spiel

A-Klasse 6

FC Moosburg II – SpVgg Zolling II abgebrochen. Wenige Minuten vor dem Ende musste das Spiel abgebrochen werden. Beim Stand von 4:0 für die Hausherren – die Tore erzielten Maximilian Denteler (2), Robert Hagl und Lukas Böhm – hatte sich Zollings Offensivakteur Valentin Ottowa so schwer an der Hand verletzt, dass sogar ein Notarzt gerufen werden musste. „Zusammen mit dem Schiedsrichter haben wir dann beschlossen, die Partie nicht wieder anzupfeifen“, berichtet Moosburgs stellvertretender Herrenleiter Rainer Hagl. Dabei dürfte die Begegnung nachträglich sowieso für die Moosburger gewertet werden. Dem verletzten Spieler auf diesem Wege die besten Genesungswünsche!

SC Oberhummel – TSV Nandlstadt II 2:0 (2:0). Quasi als Teilzeitarbeiter betätigten sich gestern Nachmittag die SCO-Kicker, denn nach 20 Minuten hatten die Hausherren bereits ihr Tagessoll erfüllt. „Da waren wir das klar bessere Team“, resümierte Trainer Thomas Baier. In der Folgezeit entwickelte sich ein lauer Sommerkick. Den hätte der Sportclub gar noch deutlicher gestalten können, vergab seine Chancen aber großzügig. „Insgesamt hat das meine Mannschaft heute aber gut gemacht“, lobte Baier.

Tore: 1:0 Christian Siegl (8./Eigentor), 2:0 Matthias Schrödl (17.).

VfR Haag – Vatanspor Freising 1:2 (0:0). Frust und Enttäuschung dominierten gestern Nachmittag im Ampertal. Alles war beim VfR für eine große Party angerichtet – unter anderem hatten 150 Zuschauer den Weg nach Haag gefunden. Am Ende gaben die Gäste aber die großen Spielverderber – vor allem, weil Vatanspor in einem offenen Schlagabtausch dann doch mehr Zug zum Tor entwickeln konnte. Haag war in den entscheidenden Situationen nicht zielstrebig genug, vergab unter anderem durch Tarik Alkin in aussichtsreicher Position das 2:0. Im Gegenzug bekamen die Gäste einen berechtigten Elfmeter zugesprochen – und der war drin. „Der Sieg für Vatanspor war nicht einmal unverdient“, musste Haags Trainer Markus Huber nach der ersten Heimniederlage seit über zwei Jahren zugeben. Schnell war die Enttäuschung beim VfR aber verflogen. Denn schließlich, so Huber, „haben wir ja noch drei Matchbälle, die wir verwandeln können“.

Tore: 1:0 Thomas Hilpert (68.), 1:1/1:2 Fatih Masat (84./FE, 90.).

SGT Istanbul Moosburg – SV Vötting II 3:2 (2:1). Weiterhin die Hände dran am Relegationsrang haben Emrah Kirkulak und die Moosburger. Gegen die Gäste aus Freising war aber viel Arbeit notwendig, weil die Vöttinger vor allem spielerisch stark auftraten und nicht zurücksteckten. „Wir mussten da ganz schön kämpfen, haben aber verdient gewonnen“, resümierte Coach Kirkulak, dessen Elf nun mit sieben Zählern Vorsprung den Relegationsrang verteidigte. In der letzten Minute leistete sich Hüseyin Almaoglu (SGT) nach einem Foul eine Rote Karte.

Tore: 0:1 Sebastian Stable (3.), 1:1 Hakan Karakus (26.), 2:1 Murat Gamsiz (43.), 3:1 Sinan Zorlu (62.), 3:2 Philipp Meyer (63.).

SC Tegernbach – TSV Moosburg II 0:7 (0:2). Eine deftige Schlappe setzte es gestern Nachmittag für den SCT. Jedoch, das wollte Abteilungsleiter Maximilian Neumaier hervorheben, waren die abstiegsbedrohten Gäste mit Verstärkung aus der Ersten angerückt, dazu gehörten unter anderem die beiden Doppeltorschützen Gessler und Rieß. „Insgesamt war’s daher natürlich ein verdienter Sieg, der vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist.“

Tore: 0:1 Andreas Irl (3.), 0:2 Tobias Gessler (37.), 0:3 Tobias Gessler (61.), 0:4/0:5 Peter Rieß (79./83.), 0:6 Andreas Brezina (87.), 0:7 Christopher Lötzsch (89.).