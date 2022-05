„Stark genug, dieses Relegationsspiel zu gewinnen“: Haag psychologisch im Vorteil gegen Gammelsdorf

Volker Lippcke (re.) will mit seinem VfR Haag gegen den VFgg Gammelsdorf in die Kreisklasse aufsteigen. © michalek

In der Relegation zur Kreisklasse 3 treffen am Dienstagabend der Ligazwölfte FVgg Gammelsdorf sowie der VfR Haag als Zweiter der A-Klasse 6 aufeinander. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr im Moosburger Stadion.

Moosburg – Die Gäste-Mannschaft aus Haag mit Trainer Volker Lippcke freut sich schon auf die Partie gegen den Kreisklassisten: „Ich kenne Gammelsdorf ganz gut. Die sind immer ein schwieriger Gegner, der sehr über den Kampf kommt. Wir werden sie nicht unterschätzen, auch wenn wir vielleicht das Momentum auf unserer Seite haben. Denn wir können nur gewinnen und unsere tolle Saison mit dem Aufstieg krönen, während Gammelsdorf doch einiges zu verlieren hat“, sagt Lippcke.

Zumindest, was das Momentum angeht, kann FVgg-Trainer Tobias Weinzierl der Argumentation folgen: „Ich glaube, dass es in dem Spiel keine klare Favoritenrolle gibt. Aus meiner Sicht liegt sie eher bei Haag. Denn wir haben 24 Spiele lang überwiegend Unerfreuliches erlebt – und der VfR hat bisher nur eine Partie verloren. Da hat Haag psychologisch gesehen schon einen Vorteil. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen, weil wir unheimlich viel Qualität in der Mannschaft haben, auch wenn wir das nicht immer so gezeigt haben.“

Rückrunde war für Gammelsdorf ausschlaggebend - Verlierer bekommt eine zweite Chance

Bei Gammelsdorf verlief vor allem die Rückrunde alles andere als erfreulich. Während in der Hinrunde noch 14 Zähler auf dem Konto landeten, waren es in den letzten zwölf Spielen nur noch sieben. „Wir hatten es zum Saisonende hin in eigener Hand und haben gegen die direkten Konkurrenten zu wenige Zähler geholt“, erklärt Weinzierl. „Wir brauchen zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Da kommt der eine oder andere Fehler dazu – und schon verlierst du unglücklich.“

Vor Haag hat der FVgg-Trainer Respekt, vor allem das 36-Tore-Sturmtrio mit Sebastian Elephand, Matthias Holzinger und Lippcke sei natürlich eine Hausnummer. Deshalb sei es das Ziel, aus einer sicheren Defensive heraus zu spielen und mit der ersten Chance in Führung zu gehen. Ein Szenario, das VfR-Coach Lippcke so nicht zulassen möchte: „Wir müssen auf unsere Stärken schauen und nicht auf den Gegner. Denn wenn wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, dann sind wir schwer zu schlagen und auch stark genug, dass wir dieses Relegationsspiel gewinnen.“ Der Verlierer bekommt eine weitere Chance. (jfu)