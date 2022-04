VfR Haag im A-Klassen-Spitzenspiel gegen Lippckes Ex-Klub SpVgg Mauern

Von: Bernd Heinzinger

Volker Lippcke: Haags Trainer trifft auf seine Ex-Mannschaft Mauern. © VfR Haag

Spitzenspiele in den A-Klassen: Der VfR Haag um Volker Lippcke spielt gegen dessen Ex-Klub Mauern. Massenhausen möchte zu Allershausen II aufschließen.

Haag – Der Blick in der A-Klasse 6 gilt an diesem Wochenende dem Spitzenspiel zwischen dem VfR Haag und der SpVgg Mauern. Der Erste (44 Punkte) trifft am Samstag um 15 Uhr auf den Dritten (43). Dazwischen steht nur noch die Mannschaft aus Attenkirchen, bei einem Spiel mehr aktuell gleichauf mit dem Spitzenreiter.

Lippcke: „Je länger wir die Null halten, desto nervöser wird Mauern“

VfR-Trainer Volker Lippcke gibt sich vor dem Duell gegen seinen Ex-Club relativ entspannt: „Den großen Druck haben die Gäste. Sie müssen gewinnen, wollen schließlich unbedingt aufsteigen.“ Er würde ohne zu zögern bereits für ein Unentschieden unterschreiben. Alle in Haag wären aber komplett heiß auf dieses Duell: „Es wird hoffentlich ein geiles Spiel. Wir treten locker und unverkrampft auf.“ Die große Stärke des Gegners sei die Erfahrung im Vergleich zu seiner Truppe: „Bei Mauern haben ja fast alle schon in der Kreisklasse oder sogar Kreisliga gespielt.“ Seine Männer müssten mit ihrer großartigen Mentalität punkten: „Bei uns kämpft jeder für jeden. Auch wenn wir nicht die fußballerischen Qualitäten wie der Kontrahent haben, sind wir doch nur sehr schwer zu schlagen.“ Das Ziel lautet, möglichst lange die Null zu halten: „Je länger uns das gelingt, desto nervöser wird Mauern.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Pfüller erwartet Reaktion nach Trauerauftritt gegen Tegernbach - Lippckes Mauern-Vergangenheit „ein Vorteil für die Haager“

Ausfälle gibt es kaum, auch die Gäste werden mit einem vollen Kader starten. SpVgg-Trainer Georg Pfüller spricht von einem positiven Druck bei seiner Mannschaft: „Nervenkitzel ist natürlich dabei.“ Sein Kollege kenne Mauern nur zu gut, schließlich war er über sechs Jahre dort der Trainer. „Das ist natürlich ein Vorteil für die Haager.“ Pfüller erwartet von seiner Truppe eine Reaktion nach dem Trauerauftritt in Tegernbach: „Die Männer müssen von der ersten Minute spüren lassen, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollen.“ Die Vorbereitung verlief schon einmal positiv, eine großartige Favoritenrolle sieht der Mauerner Trainer nicht: „Ich denke, dass es eine ausgeglichene Angelegenheit wird. Die Haager verfügen auch über einige Klassespieler, sind zudem bei Standards extrem stark.“ Ein Sieg wäre natürlich ein großer Zwischenschritt in Richtung Titel, vor allem hofft Pfüller aber auf eine schöne Partie: „Es wäre toll, wenn auch das Wetter dafür mitspielt und es vor vielen Fans ein Spektakel gibt.“

SC Massenhausen im Kampf um Platz zwei gegen den TSV Allershausen II unter Druck

In der A-Klasse 5 gibt es an diesem Wochenende das Verfolgerduell. Hinter dem Spitzenreiter VfB Hallbergmoos II kämpfen die Teams vom SC Massenhausen und TSV Allershausen II um den zweiten Rang. Für Massenhausen ist im direkten Duell zu Hause ein Sieg fast schon Pflicht: Damit würde man von den Punkten her aufschließen, bei einer Niederlage dagegen wären die Massenhausener bereits sechs Zähler hinter dem TSV. Trainer Tobias Sigl sieht daher den Druck aufseiten seiner Mannschaft: „Es ist natürlich eine wichtige und wegweisende Partie. Die Jungs haben Bock drauf und sind zudem aufgrund ihrer Erfahrung nervenstark.“ Einen Ausschlag könnte die Beschaffenheit des eigenen Platzes haben: „Der ist klein und für jeden Gast unangenehm zu spielen.“

Nach der Rückkehr einiger Verletzter ist der Kader beim SCM wieder gefüllt. In den vergangenen Partien hatte Sigl kaum Ersatzleute zur Verfügung, das ändert sich im Duell gegen Allershausen: „Der zweite Platz ist durchaus unser Ziel. Wir wollen zeigen, dass wir zurecht oben stehen und mit spielerischen Akzenten glänzen. VON BERND HEINZINGER

