VfR Haag zerlegt Moosburg - Attaching weiterhin auf Aufstiegskurs

A-Klasse 6 kompakt

Der BC Attaching hält den Abstand zu seinem Verfolger auf acht Punkten. Die Spielvereinigung aus Attenkirchen sichert sich seinen Relegationsplatz vor der Winterpause.

BC Attaching II – SGT Istanbul Moosburg 5:1 (3:0). „Hochzufrieden“ zeigte sich BCA-Trainer Alex Ricks nach dem Spiel gegen Istanbul Moosburg, in dem sein Team erneut einem Verfolger seine Grenzen aufzeigte. 3:0 führten die Hausherren schon zur Pause. Trotzdem wurde es in den zweiten 45 Minuten nochmals spannend: Die Gäste erzielten kurz nach der Halbzeit das 1:3 – zudem verschossen sie einen Elfmeter, und nicht zuletzt wurde ihnen ein Treffer aberkannt. „Es spricht für die Mannschaft“, konstatiert Ricks, „dass sie auch in diesen knappen Matches einen kühlen Kopf behält und ihre Führungen konsequent zu Ende spielt.“

Tore:1:0 Ibrahim Micoogullari (5./ET), 2:0/4:1 Pascal Paringer (12./82.), 3:0 Thomas Vogl (28.), 3:1 Mahmut Yarac (47.), 5:1 Markus Hilburger (85.).

TSV Allershausen III – SV Oberhaindlfing 1:1 (1:1). „Das 1:1 ist ein Ergebnis, das auf jeden Fall in Ordnung geht“, analysiert TSV-Coach Andreas Langer die Partie. In einem ausgeglichenen Spiel benötigte man vor allem auch ein wenig Glück, als Keeper Florian Stenzenberger kurz vor dem Abpfiff einen Elfmeter der Gäste entschärfte. Fünf Punkte trennen die Allershausener nun vom Aufstiegsrelegationsplatz, was Langer Hoffnung für die Rückrunde macht: „Wir haben das Ziel Relegationsplatz vor Augen. Vor allem, wenn wir wieder auf unsere Verletzten und einige Neuzugänge zurückgreifen können.“

Tore: 0:1 Andre Bauer (14.), 1:1 Marco Rakonic (20.).

Sebastian Schaller mit Doppelpack für Moosburg II

FC Moosburg II – SC Oberhummel 5:2 (1:0). Nach sechs Niederlagen fuhren die Moosburger endlich wieder einen Sieg ein. „Brutal wichtig!“, urteilte Moosburgs Trainer Sebastian Schaller nach der Partie. Bereits die erste Möglichkeit der Hausherren führte zum 1:0. „In der zweiten Hälfte haben wir dann zu den richtigen Zeitpunkten nachgelegt“, berichtet Schaller. Dementsprechend lag man nach knapp 70 Minuten bereits mit 4:0 vorne. Erst danach setzten wieder die vom FCM-Coach häufig bemängelten „Leichtsinnsfehler“ ein, sodass den Hummlern noch zwei Treffer gelangen. Der „auch in der Höhe verdiente Sieg“ lässt die Situation im Tabellenkeller interessant werden: „Das liegt jetzt alles eng beieinander“, meint Schaller.

Tore: 1:0 Johannes Haas (33.), 2:0 Granit Hoxhaj (54.), 3:0 Lukas Böhm (60.), 4:0/5:1 Sebastian Schaller (68./75.), 4:1 Dennis Baumgartner (72.), 5:2 Florian Huber (79.).

FCA Unterbruck II – SV Marzling II 1:2 (0:1). In einem engen Kellerduell waren letztlich die Marzlinger die glücklichere Mannschaft. „Es war gerade wegen der schwierigen Platzverhältnisse nicht leicht, ein geordneter Spielaufbau leider unmöglich“, erklärt Patrick Schnatmann, Übungsleiter der Zweitvertretung aus Unterbruck. „Gegen Ende waren wir zwar nochmal dran, die Marzlinger haben sich die drei Punkte aber wegen ihrer höheren Effizienz verdient.“ Die Gäste setzten sich auf den zehnten Tabellenplatz ab, für die Unterbrucker unterdessen wird die Luft immer dünner. Nur zwei Zähler trennen sie inzwischen noch vom Relegationsplatz.

Tore: 0:1 Dominik Wagner (3.), 0:2 Ludwig Kaube (51.), 1:2 Thomas Hartl (81.).

Attenkirchen schießt Reserve des TSV Au ab

VfR Haag – TSV Moosburg II 6:1 (1:0). Die erwartet klare Angelegenheit war das Duell der Haager mit dem abgeschlagenen Tabellenschlusslicht aus Moosburg. In einem einseitigen Spiel fuhren die Gastgeber einen ungefährdeten 6:1-Sieg ein, durch den die Haager ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz verteidigen konnten.

Tore: 1:0 Sebastian Kriegmair (34.), 1:1 Julian Schmidt (47.), 2:1 Matthias Holzinger (57.), 3:1 Lorenz Murr (63.), 4:1 Sebastian Maier (67.), 5:1 Sebastian Elephand (72.), 6:1 Florian Rathspieler (74.).

SpVgg Attenkirchen – TSV Au II 5:0 (2:0). Platz zwei in der A 6 sicherte sich vor der Winterpause die SpVgg Attenkirchen. „Wir freuen uns über die tabellarische Momentaufnahme“, sagte Spielvereinigung-Trainer Steven Ducat.

Tore:1:0 Paul Hanrieder (9.), 2:0 Thomas Langwieser (23./ET), 3:0/4:0 Christian Lorenz (63./81.), 5:0 Quirin Linseisen (84.).

