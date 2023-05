SpVgg Attenkirchen – SC Oberhummel 4:3 (3:1)

A-Klasse kompakt: Haag verspielt Führung, feiert aber trotzdem – Geroldshausen mit Kantersieg

Von: Bernd Heinzinger

Freistoß ins Glück: Haags Sebastian Maier zirkelt den Ball um die Mauer des TSV Moosburg herum ins Tor. Es war der erste von insgesamt sechs Treffern der Partie. © lehmann

Durch ein Unentschieden sicherte sich an diesem Spieltag der VfR Haag den Klassenerhalt in der A-Klasse Donau/Isar 6. Der SVO tritt wegen „Hinspiel-Vorkommnissen“ nicht beim Spitzenreiter an.

SGT Istanbul Moosburg – SV Oberhaindlfing 2:0 (Wertung)

Die Wertung erfolgte durch das Sportgericht, weil die Gäste nicht in Moosburg antraten. Oberhaindlfings Trainer Stephan Lechner begründete die Absage damit, dass man aufgrund der Vorkommnisse aus dem Hinspiel verzichtet habe – Genaueres wollte er nicht dazu sagen. Istanbuls Sportlicher Leiter Gökhan Doruk entgegnete nur: „Mit irgendwelchen Vorwürfen nicht anzutreten, ist lächerlich.“ Kampflos vergrößerte die SGT damit den Vorsprung gegenüber dem spielfreien SV Langenbach auf zwölf Punkte.

VfR Haag – TSV Moosburg 3:3 (3:0)

Mit der ersten Hälfte zeigte sich VfR-Trainer Volker Lippcke sehr zufrieden: „Die Männer setzten meine taktischen Vorgaben bestens um.“ Die Haager ließen den Gegner kommen, zeigten sich im eigenen Spiel nach vorne clever. Lippcke sprach von einer absolut verdienten 3:0-Führung. Kurz nach der Pause wäre beinahe das 4:0 gefallen, als zwei VfR-Akteure frei aufs Moosburger Tor zuliefen. „Das wäre sicher die Entscheidung gewesen.“

Nach einigen notwendigen Wechseln verloren die Gastgeber aber anschließend den Faden. Der Druck Moosburgs wurde immer größer, und Haags Defensive hatte nicht mehr den Zugriff. Der Coach zeigte sich mit Blick auf die Tabelle dennoch zufrieden: „Wir sind jetzt vier Spieltage vor dem Ende gerettet –das wird gefeiert.“

Tore: 1:0/2:0 Sebastian Maier (6./29.), 3:0 David Bachmeier (45.), 3:1 Benedikt Wagner (61.), 3:2 Mojtaba Mirzai (70./FE), 3:3 Emmanuel Faloba (83.).

FC Wang – BC Attaching II 0:8 (0:4)

Von Anfang an sei seine Truppe überlegen gewesen, bilanzierte der zufriedene BCA-Trainer Thomas Stampfl: „Endlich sind wir wieder einmal so aufgetreten, wie wir es theoretisch können.“ Nach dem frühen 1:0 drückten die Gäste weiter konsequent nach vorne und erspielten sich sehenswert ihre Abschlussmöglichkeiten. Von den Wangern zählte Stampfl eineinhalb Chancen. „Daher ist der Sieg auch in dieser Höhe absolut verdient. Wir hätten sogar noch mehr Tore schießen können.“



Tore: 0:1/0:2/0:3 Pascal Paringer (4./FE/34./36.), 0:4/0:5/0:7 Muhamed Hajric (45./74./FE/82.), 0:6/0:8 Franz Gamperl (79./89.).

SpVgg Attenkirchen – SC Oberhummel 4:3 (3:1)

In der ersten Hälfte dominierten die Gastgeber und verdienten sich die 3:0-Führung. Abteilungsleiter Alexander Thalhammer: „Das sah schon ziemlich souverän aus.“ Nach dem Gegentor, das wie aus dem Nichts gekommen sei, sei die Leistungskurve aber deutlich nach unten gegangen. „Leider machten wir es viel zu spannend, verballerten auch eine Großzahl an Chancen.“ Nach dem 3:3 rissen sich die SpVgg-Akteure jedoch nochmal am Riemen und gingen erneut in Front. Anschließend vergaben sie unter anderem einen Elfmeter, sodass das Match bis zum Ende umkämpft blieb.

Tore: 1:0/3:0 Vitus Linseisen (13./28.), 2:0 Jakob Linseisen (23.), 3:1 Tobias Maier (45.), 3:2 Anton Hirschfeld (51.), 3:3 Sebastian Dietl (55.), 4:3 Marcus Klaas (58.).

TSV Au II – SV Geroldshausen 1:9 (0:7)

Nachdem TSV-Trainer Andreas Maier kurzfristig aus persönlichen Gründen das Traineramt abgeben hatte, übernahm mit Florian Reindl, Florian Schönauer und Michael Beer ein Trio das Ruder beim Tabellenletzten. Gegen Geroldshausen klappte in der ersten Hälfte fast gar nichts.

„Die Gäste waren uns in allen Belangen überlegen“, resümierte Reindl. Das Ziel für die zweite Halbzeit lautete, sich besser dagegenzustemmen, was immerhin gelang. Die drei werden jetzt erst einmal bis zum Saisonende weitermachen. Wie es danach aussieht, entscheide die Vereinsführung, betonte Reindl.

Tore: 0:1/0:5 Robert Kohlhuber (7./20.), 0:2/0:3 Maximilian Huber (12./16./FE), 0:4 Michael Schrag (18.), 0:6/0:9 Christian Drexler (39./63.), 0:7 Andreas Schuster (45.), 0:8 Maximilian Lutz (53.), 1:9 Cosmin Staicu (90.).

SC Tegernbach – SVA Palzing II 3:2 (2:1)

In einem umkämpften Duell habe man sich den Sieg durch eine höhere Effizienz verdient, so Tegernbachs Abteilungsleiter Maximilian Neumaier. „Wir hätten uns aber auch über eine Punkteteilung nicht beschweren dürfen.“ Spielerisch sei das Geschehen auf Augenhöhe gewesen, gute Chancen hätten beide Mannschaften gehabt, führte Neumaier aus.

Tore: 1:0 Benedikt Forstner (19.), 1:1 Louis Lamprecht (26.), 2:1 Leandro Lachmann (40./ET), 2:2 Martin Redl (49.), 3:2 Maximilian Neumaier (59.). (Bernd Heinzinger)