Vier Siege, 22:2 Tore: SpVgg Kammerberg will die Erfolgsserie gegen den SV Nord Lerchanau forsetzen

Dreikampf um den dritten Tabellenplatz

Die SpVgg Kammerberg kämpft in der Bezirksliga um den dritten Platz. Jener würde die beste Platzierung der Vereinsgeschichte in dieser Spielklasse egalisieren.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg hat eine unglaubliche Serie gegen den SV Nord Lerchenau: Die vier Siege in Folge in der Bezirksliga Nord sind ohnehin beachtlich, doch noch außergewöhnlicher ist, dass die Kammerberger in diesen Duellen durchschnittlich mehr als fünf Tore erzielt haben. Im Heimspiel am heutigen Samstag (13 Uhr) würden sie sich auch mit weniger Treffern begnügen, wenn wieder drei Punkte rausspringen.

Koston weiß um die Qualität des Gegners – Lappe, Zeussel und Angermeir haben schon zweistellig getroffen

„Wir haben in den vergangenen Spielen gegen sie sehr gut performt“, sagt SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Beim Blick auf die Torbilanz von 22:2 in jenen vier Matches wirkt dies wie eine gnadenlose Untertreibung. Erstaunlich ist auch, dass die Kammerberger bei keiner dieser Partien im Vorfeld favorisiert waren. Häufig standen die Münchner in der Tabelle sogar weiter vorne – so auch beim 6:0-Hinspielerfolg der SpVgg im Norden der Landeshauptstadt.

Der Coach weiß, dass jede Serie irgendwann reißt. Er hofft aber, dass sein Team am heutigen Samstag erneut die Nase vorne hat. Denn damit würde der Tabellenvierte seine Position mindestens behaupten und die einen Platz und zwei Punkte schlechteren Nordler auf Distanz halten. „Das wird aber absolut nicht leicht. Sie haben vorne unfassbare Qualität und sind auch im Zentrum sehr gut besetzt“, so Koston. Die drei Stürmer Karl-Heinz Lappe, Martin Angermeir und Peter Zeussel haben jeweils die Zehn-Tore-Marke geknackt. Im Mittelfeld zieht der Ex-Pipinsrieder Arbnor Segashi das Spiel auf.

SpVgg Kammeberg mit Nord Lerchenau und dem FC Schwabing im Kampf um Tabellenplatz drei

Doch die starken Individualisten allein garantieren keine Punkte. Seit der Winterpause kriselt es beim SV Nord, denn nach nur zwei Siegen aus neun Partien ist der Zug im Aufstiegsrennen ohne die Münchner abgefahren. Nun geht es darum, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen und die bestmögliche Platzierung zu erreichen.

Auch die Kammerberger spielen um einen Spitzenplatz. Der Rückstand auf den Zweiten Feldmoching ist mit acht Zählern zwar zu groß, obwohl die SpVgg noch ein Nachholmatch in der Hinterhand hat. Rang drei ist aber möglich. Doch dafür müssen die Kammerberger mit dem formstarken FC Schwabing mithalten. Gelingt es, den Münchner Stadtteilverein hinter sich zu lassen, würde die Koston-Elf die beste Platzierung der Vereinsgeschichte aus der Bezirksliga-Saison 2017/18 egalisieren. „Wir wollen einfach unser Heimspiel gegen Nord gewinnen, und dann schauen wir“, sagt der Trainer vor dem Duell mit dem Lieblingsgegner. stm

