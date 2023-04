Kreisklasse 3 kompakt: Vötting stoppt bockstarke FVgg Gammelsdorf - Moosburg zieht nach

Au patzt erneut

Landkreis Freising – Der TSV Au verliert langsam den Anschluss: Nach der Heimniederlage gegen Gammelsdorf hat der Tabellendritte der Kreisklasse 3 auch in Paunzhausen gepatzt. An der Spitze machten Vötting und Moosburg dagegen ihre Hausaufgaben.

FVgg Gammelsdorf – SV Vötting 1:2 (1:0). Die zuletzt bockstarken Gammelsdorfer wurden nach vier Siegen in Serie gestoppt, aber sie hatten auch den Tabellenführer am Rande einer Niederlage. Zur Pause führte die FVgg durch den Treffer von Michael Hösl (28.) mit 1:0 und hätte noch deutlicher vorne liegen können. Die Gastgeber machten ein starkes Spiel, ließen aber zu viele Torchancen aus.

Dann schlug der Ligaprimus gnadenlos zu: Fast aus dem Nichts köpfte Michael Kronthaler nach einer Flanke zum Ausgleich ein (54.) – und wenig später nutzte der SVV die Unordnung bei den Platzherren zum zweiten Treffer von Daniel Busch (59.). Vötting brachte einen dreckigen Sieg nach Hause, und der Gammelsdorfer Trainer Tobias Weinzierl haderte hinterher ein wenig mit dem Schicksal: „Ein Sieg gegen Vötting wäre nach unserer Serie das Zuckerl gewesen.“

SV Marzling – FC Moosburg 1:2 (0:0). Die beiden führenden Teams der Kreisklasse marschieren im Gleichschritt vorneweg. „Wir waren aber nicht die schlechtere Mannschaft“, sagte der Marzlinger Trainer Christian Grüll. Den Unterschied hätten zwei individuelle Fehler gemacht, die zu den beiden Moosburger Toren geführt hätten.

Felix Oklmann brachte die Dreirosenstädter in Führung (54.), und Leonor Ademi machte kurz vor dem Ende den Dreier perfekt (85.), nachdem Maximilian Gaudermann zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt hatte (75.). In der torlosen ersten Hälfte hatten die Marzlinger ein gutes Spiel gezeigt. Moosburg hatte nach dem ersten Tor eine starke Phase und hätte da mit dem 2:0 für eine Vorentscheidung sorgen können.

TSV Paunzhausen – TSV Au 2:1 (0:0). Mit den beiden Niederlagen gegen Abstiegskämpfer haben die Hallertauer viel Boden im Aufstiegsrennen verloren. Paunzhausens Trainer Alexander Sulzberger sprach am Ende auch von einem verdienten Dreier, „weil wir den Sieg einfach etwas mehr wollten. Kämpferisch war das von uns allererste Sahne.“

Paunzhausen verteidigte mit viel Leidenschaft und verdiente sich damit die zwischenzeitliche 2:0-Führung durch die Tore von Dominik Reitmeier (50.) und Christoph Andre (79.). Der Anschlusstreffer der Gäste von Tobias Edmaier in der 84. Spielminute kam letztlich zu spät.

SC Kirchdorf – SC Freising 4:0 (3:0). Als Nummer vier der Tabelle ist der SCK zwar etwas hintendran, aber noch lange nicht aussichtslos. Auch gegen den SC Freising präsentierte sich der Jäger der Spitzenteams in einer prächtigen Verfassung. Nach zehn Minuten und zwei frühen Treffern von Thomas Hadler (4.) und Yusuf Tiryaki (9.) war die Sache eigentlich gelaufen.

Später legten die Kirchdorfer Kicker nach – ein Eigentor von Fabian Kraft (45.) und erneut Hadler (90.) sorgten für den 4:0-Sieg. Kirchdorf hatte über die gesamte Spieldauer alles im Griff und hätte noch um das eine oder andere Tor höher gewinnen können. „Jetzt kommen erst die Wochen der Wahrheit“, sagte Kirchdorfs Coach Andreas Apold. Er zeigte sich überrascht, dass vom Sportclub Freising kaum Gegenwehr kam.

SpVgg Mauern – SpVgg Zolling 1:1 (1:0). Mit den Unentschieden in Moosburg und nun gegen Zolling hat Mauern zwar Ausrufezeichen gesetzt, doch für den Sprung aus der Abstiegsrelegationszone benötigt die Mannschaft Siege. Gegen Zolling waren die drei Punkte greifbar, weil der Gastgeber in der ersten Halbzeit durch Leonard Filipp traf (26.), das stärkere Team war und eigentlich noch deutlicher hätte vorne liegen müssen.

Zolling kam erst nach dem Seitenwechsel besser in die Partie und in der Folge zum 1:1 durch Maximilian Schmid (56.). Zehn Minuten nach dem Ausgleich war das Match für Michael Günther beendet, weil er nach einer Notbremse Rot sah – doch der Platzverweis brachte Mauern kurioserweise ins Spiel zurück. Die Platzherren bekamen in Unterzahl die zweite Luft, hatten das Heft des Handelns wieder in der Hand und drückten in der Schlussphase massiv auf den zweiten Treffer. Letztlich ohne Erfolg.

SV Hörgertshausen – TSV Nandlstadt 1:3 (1:1). Unterm Strich geht der Erfolg der Gäste in Ordnung, weil Nandlstadt die bessere Spielanlage und die Mehrzahl an guten Torchancen hatte. Nach den schnellen Treffern von Simon Prummer für den TSV (5.) und Luis Buchner für Hörgertshausen (12.) wurde in Halbzeit zwei Niklas Tafelmaier zum Mann des Tages: Mit seinem Doppelpack (48./62.) machte er letztlich den Unterschied aus.

SVH-Coach Sebastian Liegert ärgerte sich, „weil für uns mehr drin war“. Er dachte dabei an den Start nach der Pause: Julian Radlmaier scheiterte aus kurzer Distanz alleine vor dem Torwart, und fast im Gegenzug stellten die Nandlstädter mit dem Treffer zum 1:2 die Weichen auf Sieg. Die Gäste vergaben aber noch einen Elfmeter: Lukas Rieder trat an, aber SVH-Torwart Simon Piterna parierte.