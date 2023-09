Kreisliga 2: Vötting und Palzing siegen in den Derbys – Unterbruck macht‘s in Kirchasch deutlich

Teilen

Gut gemacht, Jungs! Die Palzinger Fußballer um Kapitän Marcel Radlmaier (2. v. r.) setzten sich mit 2:0 gegen Kranzberg durch und verließen damit die Abstiegsrelegationszone. Foto: Michalek © Michalek

Nächster Spieltag in der Kreisliga 2. Der SVA Palzing setzt seine Erfolgsserie fort. Unterbruck demontiert Kirchasch. Der SV Vötting ist Spitzenreiter.

Landkreis – Die Kreisliga 2 hat einen neuen Tabellenführer – und der kommt aus der Domstadt: Nach dem 4:1 im Derby gegen den FC Moosburg grüßt der SV Vötting von ganz oben. Der SVA Palzing bestätigte derweil seinen Trend mit einem 2:0 im zweiten Derby gegen den SV Kranzberg.

SC Kirchasch – FCA Unterbruck 0:4 (0:3)

Einen souveränen Auswärtssieg eingefahren haben am Wochenende die Brucker Kicker. Am Ende reichte der Elf eine starke Halbzeit, um gegen den Sportclub, der aber auch herzlich wenig entgegenzusetzen hatte, die drei Zähler zu holen. „Da kannst dich nicht beschweren“, resümierte Trainer Alfons Deutinger nach einer Partie mit erneut vier eigenen Toren und erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer.

Dabei hatten die FCA-Mannen auch Glück: Nach einem Fehlpass hatte Kirchasch die große Chance aufs 1:0, Sebastian Maier scheiterte jedoch an Keeper Michael Zachskorn (2.). Doch nur vier Minuten später lagen die Gäste dann in Führung: Nach einem Steilpass war Andreas Hohlenburger allen enteilt und schloss zum 1:0 ab (6.). Jetzt war Unterbruck richtig drin in der Partie: Mitte des ersten Durchgangs spielte sich Matthis Hayer über rechts bis zur Grundlinie durch, den anschließenden Rückpass konnte Matteo Kern sicher verwerten (22.).

Eine Standardsituation sorgte schließlich für das bereits vorentscheidende 3:0: Nach einer Ecke köpfelte Markus Zacherl im Zentrum ein (39.). Nach dem Wechsel schaltete Unterbruck dann einen Gang zurück. Weil aber auch Kirchasch weiter nicht wirklich stärker wurde, kam der FCA sogar noch zum 4:0: Nach einer Lintner-Freistoßflanke traf Linus Hayer per Kopf (62.).

SVA Palzing – SV Kranzberg 2:0 (0:0)

Es scheint immer besser zu laufen für die Palzinger Kicker, die nun erstmals in dieser Saison zum zweiten Mal in Folge einen Sieg eintüten konnten. „Wenn wir 90 Minuten lang konzentriert spielen, gewinnen wir“, sah sich Trainer Gianluca Dello Buono bestätigt. Dennoch: Im ersten Durchgang taten sich die Gastgeber noch etwas schwer. Beide Teams spielten eher im Energiesparmodus, Zählbares gab es hüben wie drüben daher nicht zu notieren.

Zielstrebiger agierten die Hausherren dann in Durchgang zwei und gingen folgerichtig auch mit 1:0 in Führung: Die Palzinger schalteten schnell um, Marcel Radlmeier schnappte sich die Kugel und steckte durch auf Tim Bausch, der zum 1:0 traf (68.). Und diesmal ließen die SVA-Männer nicht nach, sondern legten konsequent nach. Dass das vorentscheidende 2:0 dabei vom Punkt fiel, war am Ende zweitrangig: Nach einem Foul an Jakob Rott trat Alexander Schneider zum Elmeter an und traf (79.). Durchaus enttäuscht war nach der Partie Kranzbergs Trainer Dennis Hammerl, da erneut individuelle Fehler für die Niederlage verantwortlich gewesen seien. „Das geht gerade von Woche zu Woche so.“

SV Vötting – FC Moosburg 4:1 (2:0)

Die Vöttinger Kiesweiherbuam bleiben ganz klar die Überraschungsmannschaft der Saison – und nach dem deutlichen Sieg gegen Moosburg gehört der Peschek-Elf wieder Platz eins. Nicht alle hätten vor der Spielzeit wohl derart mit dem Aufsteiger gerechnet. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und auch verdientermaßen gewonnen“, fasste Trainer Maximilian Peschek das Volksfest-Heimspiel zusammen.

Der Mann des Tages bei den Hausherren war Michael Düber mit drei Treffern. Der Vöttinger Angreifer eröffnete den Torreigen nach knapp einer halben Stunde: Nach einem Abpraller von Keeper Thomas Spyra war Düber zur Stelle und netzte ein (28.). Bis dahin hatte Moosburg durch Vitus Hilz und Thomas Vogl jedoch zwei Chancen vergeben. Und kurz vor der Pause legte Düber nach, einen Thalhuber-Pass von außen konnte der Stürmer in zentraler Position verwerten (40.).

Nach der Pause hatte SVV-Kapitän Tobias Stable erst die große Möglichkeit zum 3:0, bevor Mihai Raducanu im direkten Gegenangriff ein Zuspiel von außen zum 2:1 nutzen konnte (65.). Vötting ließ sich davon aber nicht beeindrucken – und nur vier Minuten später war der alte Abstand wiederhergestellt. Torschütze? Natürlich Michael Düber (69.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Michael Eberl per Konter (89.). „Vor allem über diese zweite Halbzeit bin ich happy. Da haben wir es richtig gut gespielt und vor allem konsequent verteidigt“, sagte Peschek. Nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lassen würde, hatte FCM-Coach Mario Sinicki das Match gesehen. Trotzdem sei es vermessen, von einem möglichen Remis zu sprechen, „denn wenn du individuelle Fehler machst, verlierst du eben“.

SpVgg Altenerding – TSV Allershausen 1:0 (0:0)

Enttäuscht die Heimfahrt angetreten haben gestern die Allershausener Kicker. Gegen den defensivstarken Liganeuling (erst drei Gegentore in sieben Partien) waren die Ampertaler nicht völlig chancenlos. Doch Allershausen, das dieses Mal wieder mit einer dünner besetzten Ersatzbank und zudem mit Trainer Michael Stiller (er wollte eigentlich nicht mehr spielen) in der Startelf angetreten war, trat offensiv nicht mehr so in Erscheinung wie zuletzt. „Diese Niederlage war nicht unverdient“, musste Spartenchef Philipp Jordan zugeben. „Wir waren im Spiel nach vorne zu harmlos.“

Dabei hatte der TSV im ersten Abschnitt eine gute Kopfballchance, vergab diese jedoch knapp (43.). Nach dem Seitenwechsel wurde Altenerding besser, scheiterte zunächst aber ebenfalls in Person von Leart Bilalli und Leonardo Tunjic, bevor der Ball doch im Netz der Gäste zappelte: Pedro Flores vollendete einen gut vorgetragenen Angriff nach einem Abwehrpatzer der Gäste (81.).