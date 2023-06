Vöttinger Comeback-Königinnen machen ihr Meisterstück

Kreisliga, wir kommen! Die Vöttinger Mädels feierten ausgelassen ihre Meisterschaft in der Kreisklasse. © Andreas Eltschig

Die Kreisklassen-Fußballerinnen des SV Vötting sind gegen Manching/Geisenfeld erneut nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurückgekommen und sicherten sich Rang eins.

Vötting – Sie haben ihren mitgereisten Fans wirklich alles abverlangt: Die Fußballerinnen des SV Vötting haben im Showdown um die Kreisklassen-Krone ein 2:2 (0:2) bei der SG Manching/Geisenfeld geholt – und damit wie im direkten Duell drei Tage davor beim 3:2-Sieg einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Umso größer war die Freude über den Meistertitel und den ersehnten Aufstieg in die Kreisliga.

Die SG startete stark in die Partie. Immerhin war für den Tabellenzweiten der Aufstieg weiterhin in greifbarer Nähe. Nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr kassierten die SVV-Kickerinnen früh das 0:1 durch Denise Rink (12.). Aber auch die Vöttinger Frauen kamen gefährlich vor das gegnerische Tor: Ein Freistoß von Kapitänin Julia Weinberger schrammte nur knapp am Kreuzeck vorbei. Und es kam noch schlimmer: Mit dem Pausenpfiff bauten die Gastgeberinnen nach einer Einzelleistung von Nicole Krause ihren Vorsprung auf 2:0 aus (45.).

Monika Stöbers Doppelpack zur Meisterschaft

Aber die Kiesweihermädels gaben sich noch lange nicht auf und schlugen in der zweiten Halbzeit prompt zurück: Nach einem Freistoß nutzte Monika Stöber einen Abpraller und zimmerte die Kugel zum 1:2 unter die Latte (47.). Und Stöber war es auch, die zirka 20 Minuten später den vermutlich wichtigsten Vöttinger Treffer in dieser Saison erzielte: Sie netzte aus spitzem Winkel zum 2:2 ein (68.) – und damit lag der SVV in der virtuellen Tabelle wieder mit zwei Zählern Vorsprung auf Position eins.

Doch der Titel war noch nicht in trockenen Tüchern. Erst sorgte eine Verletzung für eine längere Unterbrechung. Eine Spielerin der SG war ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen geblieben und wurde im Rettungswagen behandelt. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit wurde dann Vöttings Sophia Färber nach einer Notbremse mit Rot in die Kabine geschickt (83.). Aufgrund der langen Unterbrechung musste der SVV deshalb eine knappe Viertelstunde mit einer Frau weniger überstehen – doch es blieb beim Remis.

„Und die Moral von der Geschicht’, unterschätze den SV Vötting nicht.“

„Und die Moral von der Geschicht’, unterschätze den SV Vötting nicht“ – dieser Reim kam Coach Thomas Stable nach der doppelten Aufholjagd der Mädels in den Sinn. Gleichzeitig dankte er auch seinen Trainerkollegen Peter Weinberger und Sebastian Röder, ohne die ein solcher Erfolg nicht möglich gewesen sei. Nach der Abschluss- und letzten Endes auch Meisterfeier geht es für die Vöttinger Frauen künftig in der Kreisliga auf Punktejagd. „Wir wollen versuchen, die Klasse zu halten. Das ist unser großes Ziel“, erklärt Stable.

