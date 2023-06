Vöttinger Fußballerinnen erkämpfen sich Pole-Position im Aufstiegsrennen

Vöttinger Matchwinnerin: Kapitänin Julia Weinberger (r.) schoss die Kiesweihermädels vor rund 140 Zuschauern mit zwei Treffern zum wichtigen Sieg. © Lehmann

Die Fußballerinnen des SV Vötting haben Manching nach einem 0:2-Rückstand doch noch von der Spitze gestoßen und steuern nun auf Meisterkurs.

Vötting – Auf Meisterschafts- und Aufstiegskurs sind die Fußballfrauen des SV Vötting: Vor heimischer Kulisse drehte die Kreisklassen-Truppe am Mittwochabend gegen den bisherigen Tabellenführer SG Manching/Geisenfeld einen frühen 0:2-Rückstand und siegte mit 3:2 (2:2). Am letzten Spieltag in Geisenfeld reicht dem SVV damit ein Punkt zum Titel.

140 Zuschauer sehen zunächst starke Gäste

„Es war so spannend wie erwartet“, berichtet Coach Thomas Stable. Nicht weniger als 140 Zuschauer feuerten die Fußballerinnen an. Doch den besseren Start erwischten die Gäste der SG Manching/Geisenfeld, die in den ersten 20 Spielminuten deutlich überlegen waren: Zunächst zimmerte Lisa Steinberger nach einem Querpass den Ball zum 0:1 unter die Latte (20.), bevor Denise Rink aus laut Stable stark abseitsverdächtiger Position sogar noch erhöhte (22.).

Starke Willensleistung bringt Vötting den Sieg

„Doch die Moral der Mädels war gigantisch“, freute sich der SVV-Coach. Kapitänin Julia Weinberger legte sich nach einem Foul halblinks vor dem Strafraum die Kugel zurecht und vollstreckte zum 1:2 (33.). Und das war erst der Anfang: Kurz nach ihrer Einwechslung netzte Emily Kießling zum 2:2 ein (37.) ein. Die Partie wurde immer intensiver, es gab die eine oder andere Gelbe Karte. Nach der Pause war es dann abermals Weinberger, die mit einer exakten Kopie ihres ersten Treffers die Vöttingerinnen in Führung brachte (57.). Das war zugleich das Siegtor.

Damit reicht Spitzenreiter Vötting am Samstag (17 Uhr) in Geisenfeld ein Zähler, um in die Kreisliga aufzusteigen. Doch Stable stellt klar: „Wir spielen wieder auf Sieg.“

