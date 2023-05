Vom Landesliga- zum Bayernliga-Absteiger: Zwei SEF-Eckpfeiler gehen zum Nachbar VfB Hallbergmoos

Von: Nico Bauer

Teilen

Eine Ära geht zu Ende: Florian Schmuckermeier (Bild l.) und Jonas Mayr (r.) trugen über zehn Jahre das gelb-schwarze Trikot des SE Freising. © lehmann

Wieder schlechte Nachrichten für den SE Freising: Nach dem Abstieg in die Bezirksliga müssen die Domstädter nun die Abgänge zweier Stammspieler verkraften.

Hallbergmoos – Am vergangenen Wochenende ist der SE Freising aus der Landesliga abgestiegen. Zwei Spieler laufen aber auch in der kommenden Saison in dieser Klasse auf: Florian Schmuckermeier (28) und Jonas Mayr (27) wurden beim VfB Hallbergmoos als Neuzugänge präsentiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der von der Bayern- in die Landesliga abgestiegene VfB Hallbergmoos war nicht der einzige Verein, der mehr oder weniger laut über den vielseitig einsetzbaren Mittelfeldmann Schmuckermeier nachgedacht hat. Mit 25 Spielen (vier Tore) war der in der Freisinger Jugend groß gewordene Akteur eine feste Größe im Kader. Er bringt den Innenverteidiger Jonas Mayr mit, der in der abgelaufenen Runde 33 Partien bestritten hat. Auch er spielt seit seiner Jugend beim SE Freising und wagt nun erstmals den Schritt in die Fremde. Bei Mayr soll sich auch Bayernliga-Aufsteiger Kirchheim erkundigt haben.

VfB Hallbergmoos ist mit seinen Kaderplanungen schon recht weit

„Das sind beides Spieler aus der Region mit viel Erfahrung“, sagt der Sportliche Leiter Anselm Küchle. Mit dem Torwart-Königstransfer David Hundertmark, der in Freising wohnt, hatte man bereits einen ersten Zugang verpflichtet. Lediglich der vierte fixe Zugang Slavko Radovanovic hat keinen regionalen Anstrich. Der aus Serbien hergezogene Spieler wurde beim letzten Bayernligamatch in Kottern bereits eingewechselt. Damit sind die Hallbergmooser in der Personalplanung schon recht weit. Bedarf könnte noch auf den Außenpositionen bestehen und vor allem im Sturmzentrum, wo gefühlt jeder Verein auf der Suche ist. In den beiden Bayernligajahren des VfB hatte man keinen Stürmer, der für 15 Tore gut war. Mit Simon Werner im ersten Jahr (zehn Tore) und Tobias Krause diese Saison (acht Tore) waren zwei offensive Mittelfeldspieler die treffsichersten Männer. VON NICO BAUER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.