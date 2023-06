Von wegen Freizeitliga: Das junge Damenteam des SVA Palzing hat große Ziele

Teilen

Die jungen Damen des SVA Palzing: Die beiden Trainer Rainer Gebele (l.) und Werner Vogl (r.) sowie Sponsor Tobias Brückner (2. v. l.) freuen sich über die Entwicklung des Teams, das in der Großfeld-Freizeitliga spielt. Zur Mannschaft gehören Georgi Stahmann, Tabea Silberbach, Antonia Huber, Hannah Köllmeier, Veronika Binder, Tabea Glöde, Emely Duhanaj, Anna Leppmeier, Isabella Ball, Julia Vogl, Ida Zeller, Vanessa Bartodiziej, Nicole Wichter, Tanja Köllmeier, Viktorija Bauer, Amelie Scheuerl und Stefanie Obermeier. © SVA

Die Damenmannschaft des SVA Palzing spielt offiziell zwar „nur“ in einer Freizeitliga, ist aber dennoch mit vollem Ehrgeiz bei der Sache.

Palzing – Die jungen Fußballerinnen des SVA Palzing gehen seit Herbst 2022 in der Freizeitliga der Gruppe Zugspitze an den Start. Aufgrund einer Vorgabe des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) ist es nämlich nur in dieser Klasse möglich, auf Großfeld mit Spielerinnen aufzulaufen, die nach 2006 geboren wurden. Die Bezeichnung Freizeitliga könnte dabei den Eindruck vermitteln, dass die Mannschaften nur nach Lust und Laune gegeneinander antreten. Tatsächlich kicken in dieser Gruppe aber acht Teams mit großem Ehrgeiz. Mit dabei sind auch die Damen des TSV Eching II, gegen die die Ampertalerinnen am Samstag (14 Uhr) zu Hause ihr nächstes Match bestreiten werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SVA Palzing: Die meisten Gegner sind wesentlich älter

Die jungen Frauen des SVA Palzing, die in der vergangenen Saison noch als U 17 auf einem verkleinerten Großfeld angetreten waren, dürfen sich seit Herbst 2022 erstmals im Damenbereich und auf dem Großfeld beweisen. Nach anfänglichen Umstellungsschwierigkeiten haben sie sich sehr gut entwickelt und belegen aktuell den dritten Tabellenplatz hinter Eching II. Dies ist vor allem auch deshalb sehr beachtenswert, da sie gegen Teams spielen, die wesentlich älter sind und dementsprechend mehr Erfahrung haben. Zuletzt mussten die Palzingerinnen jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Gegen den Spitzenreiter SG Hofstetten setzte es ein 0:5.

Drei Partien hat die junge Truppe des SVA Palzing in dieser Spielzeit noch zu absolvieren. Dabei wird es darum gehen, den dritten Rang im Klassement zu verteidigen. Dort hat die von Rainer Gebele und Werner Vogl trainierte Mannschaft aktuell 16 Punkte auf dem Konto. Der Vierte hat allerdings lediglich zwei Zähler weniger und der Siebte nur fünf.

Das vorrangige Ziel der jungen Ampertalerinnen ist es jedoch ohnehin, sich weiterzuentwickeln, im Frauenbereich zu etablieren und in naher Zukunft in der heimischen Liga um die Meisterschaft zu kämpfen. Auch würden sich die ambitionierten Fußballerinnen, die fast alle Jahrgang 2005 oder jünger sind, über neue Teamkolleginnen freuen. Denn der Kader ist derzeit eher dünn besetzt. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.