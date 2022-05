SVA Palzing macht ersten Schritt: Co-Produktion der Radlmaier-Brüder

Auf dem Weg zum Klassenerhalt: Marcel Radlmaier (mitte) köpft eine Ecke seines Bruders Fabian zur 1:0-Führung ein, Baldhams Torwart Solomon Arewa ist machtlos. © lehmann

Die Chancen, dass der SVA Palzing ein zweites Jahr in Folge der Bezirksliga angehört, stehen gut. Der SVA schlägt im Hinspiel den SC Baldham 2:0.

Palzing – In einem hart umkämpften Hinspiel gelang den Grün-Weißen gestern Abend vor 640 Zuschauern im heimischen Stadion ein 2:0-Sieg gegen den SC Baldham-Vaterstetten. Jetzt können sich die Ampertaler im Rückspiel am Sonntag (17 Uhr) sogar eine knappe Niederlage leisten.

Ob es allerdings noch einmal knapp werden wird im Kampf um den Klassenerhalt, darf man aufgrund der Leistungen gestern durchaus bezweifeln. Die Palzinger waren die reifere, spielstärkere Elf, die in der meist zerfahrenen Partie bessere Antworten auf ein dicht besiedeltes Abwehrbollwerk fanden. In der Spielanlage waren sich beide Teams sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass die Hausherren rein gar nichts anbrennen ließen. SVA-Keeper Christian Berghammer verlebte einen ruhigen Abend, während sein Gegenüber Solomon Arewa ein paar Mal die Gelegenheit hatte, sich auszuzeichnen.

Sepp Summerer vertraute in seinem letzten Heimspiel als SVA-Coach mit einer Ausnahme der gleichen Elf, die am letzten Samstag nach der 1:3-Niederlage in Feldmoching nur dank Schützenhilfe des SV Dornach die Qualifikation in die Relegation schaffte. Baldhams Trainer Gedi Sugzda stellte die gleichen elf Männer auf, die durch zwei Siege im Endspurt auf den letzten Drücker in die Entscheidungsspiele rutschte.

Beide Teams taten sich anfangs schwer, überhaupt einmal gefährlich vor das Tor des Gegners zu kommen. Palzings stärkste Waffe waren mit Tempo getretene Eckbälle, von denen eine Co-Produktion der Gebrüder Radlmaier nach gut einer halben Stunde die Führung einbrachte. Fabian flankte nach innen, dort schraubte sich Marcel in die Höhe, der Kopfball war unhaltbar. Dass die Radlmaiers durchaus das Zeug zu Höherem hätten, wurde auch im zweiten Durchgang deutlich, Die Baldhamer bedienten sich viel zu oft langer Bälle, die von den zurück eilenden Mittelfeldspielern oder der SVA-Abwehrkette unaufgeregt geklärt wurden. Die Entscheidung bereitete erneut Fabian Raldmaier vor. Seine flache Hereingabe von links verwertete Jonas Grundmann unter Mithilfe des Baldhamer Abwehrspielers Niklas Stepanek zum 2:0.