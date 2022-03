SpVgg Attenkirchen: Trainer Urban will beim Start in die Rückrunde „eine erste Duftmarke setzen“

Trotz schwieriger Vorbereitung hoffen die Kickerinnen der SpVgg Attenkirchen, dass sie bereits im ersten Rückrundenspiel Grund zum Jubeln haben werden. © Michalek

Am Samstag startet mit der SpVgg Attenkirchen auch der letztjährige Kreisliga-Meister in die Rückrunde der Bezirksliga. Dabei ist eins klar: Man hätte sich eine längere Vorbereitung gewünscht.

Attenkirchen – Bereits nach Heiligdreikönig begann man bei der SpVgg, sich über Online-Trainings fit zu halten. Zusätzlich wurden ab Ende Januar bereits die ersten Laufeinheiten eingebaut. Allerdings machte auch dem BZL-Team die schlechte Witterung zu schaffen. „Wir durften zwar sogar vor den Männerteams auf den Platz, aber der war nicht immer bespielbar“, bedauert Trainer Alex Urban.

Und auch in Sachen Vorbereitungsspiele war durch Corona einfach der Wurm drin. Nach vielen abgesagten Partien konnte man sich im Testspiel bei der SG SC Kirchasch (KL) mit 3:1 durchsetzen. „Wir sind erstaunlich gut ins Spiel gekommen, allerdings habe ich als Trainer viel ausprobiert und in der zweiten Hälfte den Rhythmus etwas gebrochen“, gesteht der Coach. Am Wochenende vor dem Auftakt musste man sich mit 3:2 beim SC Vierkirchen (BZL) geschlagen geben. „Wir waren stark gesundheitlich geschwächt. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit der Leistung, denn auch viele junge Spielerinnen konnten zeigen, dass sie mithalten können.“

Alex Urban peilt mit SpVgg Attenkirchen Mittelfeldplatz an

Zum Rückrundenauftakt steht dann gleich eine der weitesten Auswärtsfahrten auf dem Programm. Am Samstag (14 Uhr) geht es mit einem Fanbus zur SG TSV Fridolfing/SV Laufen/SV Leobendorf. „Dort wollen wir dann eine erste Duftmarke setzen und zeigen, dass wir da sind“, so der Trainer. Besonderes Augenmerk wird dabei auf der Innenverteidigung liegen. Denn mit Sophie Sachsenhauser fällt verletzungsbedingt eine Stammkraft für die Rückrunde aus. „Wir müssen die Innenverteidigung neu einspielen und Konstanz reinbringen“, so der Coach, der auch bedauert, dass es immer schwieriger wird, Mädchen für den Fußball zu begeistern und den Frauenfußball zu erhalten. Trotzdem hofft Urban, „sich über die Saison hinweg stabil im Mittelfeld platzieren zu können“. (FRANZISKA KUGLER)