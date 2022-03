Vorzeitiger Klassenerhalt in greifbarer Nähe: SE Freising feiert zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel des Jahres

Mit zwei Zu-Null-Siegen sind Michael Schmid (M.) und die SEF-Fußballer ins Pflichtspieljahr 2022 gestartet. © Lehmann

Die Fußballer des SE Freising sind schon früh gut in Fahrt: Das Team schlug Brunnthal mit 1:0 und profitierte von den Niederlagen der Konkurrenz.

Freising – Das war ein Spieltag so ganz nach dem Geschmack des SE Freising: Die Lerchenfelder Fußballer gewannen am Samstag gegen den TSV Brunnthal mit 1:0 (1:0), außerdem ließen einige Kellerkinder der Landesliga Südost gehörig Federn. Der vorzeitige Klassenerhalt dürfte für die Eintracht in greifbare Nähe gerückt sein.

Am Ende blieben sie dann doch stur, die Verantwortlichen des SE Freising. Die Gäste aus Brunnthal waren zuletzt arg durch Corona-Ausfälle gebeutelt worden und wollten die Partie verlegen. „Wir haben uns in der Vorbereitung aber dazu entschlossen, uns jetzt auch an das Niveau der anderen Teams anzupassen – und haben nicht verlegt“, sagte Trainer Alex Plabst. Mehrmals hatten die Gelb-Schwarzen im Herbst ein Spiel wegen infizierter Akteure schieben wollen, nur der TSV Grünwald stimmte damals zu. Daher bat Freising die Brunnthaler trotzdem zum Tanz. „Am Ende war es eine Partie zwischen zwei ersatzgeschwächten Teams“, sagte Plabst. „Immerhin hatte der TSV 18 Spieler auf dem Bogen.“

Big Points im Kampf um den vorzeitigen Klassenerhalt

Letztlich war es ein knappes Ding mit dem besseren Ende für die Hausherren, die nicht nur den zweiten Sieg im zweiten Match des Jahres holten, sondern vor allem auch Big Points im Kampf um den vorzeitigen Klassenerhalt einfuhren. Mittlerweile stehen bereits zwölf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsrang zu Buche. Ein gutes Polster.

In der Partie selbst machten sich die Hausherren das Leben lange Zeit schwer. Es waren gerade einmal 15 Minuten gespielt, als sich Brunnthal zahlenmäßig schwächte: Freisings Luka Brudtloff war auf und davon, TSV-Akteur Marc Nagel konnte ihn an der Strafraumkante nur noch mit einem Foul stoppen. Eine klare Notbremse, für die Schiedsrichter Martin Schramm die Rote Karte zücken musste. Die personelle Überzahl brachte den Gastgebern aber zunächst nichts ein – vor dem TSV-Tor tat sich wenig. Zum vermutlich günstigsten Zeitpunkt fiel dann doch die Führung für den SEF: Kapitän Domagoj Tiric legte ab auf Robert Rohrhirsch. Der zog ab, das Leder wurde von einem Verteidiger unhaltbar ins Tor abgelenkt (44.). Und noch vor dem Pausenpfiff hatte Rohrhirsch die Chance auf die Vorentscheidung: Sein satter Schuss ging allerdings knapp vorbei (45.).

SE Freising verpasst den zweiten Treffer

Genau das fehlende zweite Tor war es, was Plabst hinterher monierte. Freising blieb in Hälfte zwei zwar das spielbestimmende Team, aber es fehlten die klaren Aktionen. Und da Brunnthal freilich stetig auf Konter lauerte, wechselte Plabst zum Schluss in Überzahl sogar noch defensiv (Jonas Mayr für Nikolai Davydov) – ein Zeichen, wie wichtig der Sieg für den SEF war. „Mit diesen sechs Punkten aus zwei Spielen und den Niederlagen der Gegner haben wir uns richtig freigeschwommen“, jubelte Coach Plabst.

Spielstatistik:

SE Freising – TSV Brunnthal 1:0 (1:0)

Aufstellung: Oswald – Aiteniora, Bittner, Schmid, Zanker – Fischer – Davydov (80. Mayr), Tiric, Geuenich (90.+2 Löw), Rohrhirsch – Brudtloff (87. Brzovic).

Tor: 1:0 Rohrhirsch (44.).

Gelbe Karten: Davydov, Aiteniora.

Rote Karte: Marc Nagel (15./Notbremse).

Schiedsrichter: Martin Schramm (DJK Holzfreyung).

Zuschauer: 150.

