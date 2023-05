Entscheidungsspiele zur A-Klasse: Wer kann den Abstieg verhindern?

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Robert Wanka will den Abstieg des FC Wang in die B-Klasse vermeiden. © fupa

Ein Spiel, eine Chance: Am heutigen Dienstag geht es um 18.30 Uhr in Berglern für den VfB Hallbergmoos III und den FC Wang um den Verbleib in der A-Klasse.

Hallbergmoos/Wang – Die Hallbergmooser Dritte sieht sich als Vorletzter der A-Klasse 5 dafür gut gewappnet. Laut Co-Trainer Joshi Balden hätte sich die Truppe die Relegation durch eine deutliche Leistungssteigerung in der Rückrunde verdient: „Plötzlich konnten wir sogar gegen die Teams aus dem oberen Tabellenfeld mithalten.“ Die Entscheidung gegen den direkten Abstieg fiel erst am letzten Spieltag, dementsprechend gut sei die Stimmung derzeit: „Vorher hatten wir die Relegation noch ausgeblendet, jetzt liegt unser kompletter Fokus auf dieser entscheidende Partie“, betonte Balden. Anspannung herrsche natürlich innerhalb des Kaders, diese empfindet der Co-Trainer aber als positiv. „Wir sind mental gut vorbereitet, Angst hat keiner bei uns.“ Gegen den FC Wang wolle man mit der neu gefundenen mannschaftlichen Geschlossenheit punkten: „Wenn wir erneut als Team, als eine Einheit auf dem Feld antreten, dann besitzen wir gute Siegchancen.“ Allerdings sei Kontrahent FC Wang ziemlich unbekannt. Das geforderte Pressing soll daher erst einmal ab dem Mittelfeld erfolgen. Balden: „Je nach Spielverlauf soll unser Auftreten dann aber schnell auch offensiver aussehen.“

Der FC Wang, Vorletzter der A-Klasse 6, fischt bei den Kenntnissen über den Relegationsgegner ebenfalls im Trüben. Spielertrainer Robert Wanka: „Wir wissen über Hallbergmoos III einfach überhaupt nichts.“ Im Gegensatz zu den letzten Saisonbegegnungen, die der FC Wang wie beim 0:14 gegen Attenkirchen teilweise abgeschenkt hatte, werde man allerdings mit der vollen Kapelle antreten: „Wir fahren nach Berglern mit allen Männern, die uns zur Verfügung stehen“, bekräftigt Wanka. Er selbst kann aufgrund seines Kreuzbandrisses allerdings nicht auf dem Feld mitwirken, ist auf das Coachen von der Bank aus beschränkt.

Wie die Nervosität innerhalb der Mannschaft aussehe? Dies sei unterschiedlich, sagt der Coach. „Bei manchen herrscht schon ein wenig Bammel, andere dagegen freuen sich auf die Partie.“ Trotz des Saisonverlaufs sieht er durchaus noch Selbstvertrauen bei seinen Spielern und will auf großartige taktische Vorgaben verzichten: „Ich sage ihnen einfach, dass sie Fußball spielen und sich nicht auf die reine Defensive beschränken sollen.“ Die Wanger sehen die Aussichten wie auch der VfB III ausgeglichen. Ein Abstieg wäre zwar schade, aber kein Drama, betont Wanka: „Unser Kern bleibt sicherlich auch zusammen, wenn wir in die B-Klasse runter müssen. Dennoch wollen wir das unbedingt vermeiden.“

Auf Hallbergmooser Seite sieht Joshi Balden den Klassenerhalt als extrem wichtig an: „Die B-Klasse muss nicht unbedingt sein. Daher kämpfen wir am Dienstag in Berglern von der ersten Minute an um den Sieg. Und ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen.“ (Bernd Heinzinger)