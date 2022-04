Wichtiger Dreier

Allershausen gewann das Nachholspiel in Wartenberg. © Albrecht

Kreisliga: TSV Allershausen siegt in Wartenberg 1:0.

Allershausen – Das Nachholspiel zwischen dem TSV Wartenberg und dem TSV Allershausen gewannen die Gäste 1:0. Mann des Abends bei den Kickern vom Amperknie war Neuzugang Felix Bachmann, der erst vor zwei Wochen nach langer Verletzung aus Hallbergmoos zu seinem Heimatverein zurück gewechselt war. Der 22-jährige zirkelte in der 65. Minute einen Freistoß aus 18 Metern halbrechter Position direkt neben den langen Pfosten ins Tor. „Wir haben heute einen Dreier geholt, der nicht zu erwarten war. Es tut der Mannschaft gut, dass sie sieht, wenn sie schnörkellos Fußball spielt und sich jeder reinhaut, dann wird man belohnt und spielt auch mal zu Null“, sagte ein erleichterter Gäste-Trainer Michael Stiller.

Die Partie gegen den Tabellensechsten auf dem schwer zu bespielenden Nebenplatz in Wartenberg war zäh und von vielen Zweikämpfen geprägt. Echte Torchancen waren Mangelware. Die Gastgeber zielten gleich zu Beginn mit zwei Weitschüssen knapp neben das Tor. Danach kam Allershausen besser ins Spiel, schaffte es aber nicht, echte Torgefahr zu entwickeln. Nach der Pause traf Bachmann per Freistoß, Allershausen kämpfte leidenschaftlich weiter und verteidigte die Führung bis zum Ende. Wartenberg versuchte mehr Druck zu entwickeln, sodass die Gästeabwehr noch die ein oder andere brenzlige Situation klären musste. Hundertprozentige Chancen waren aber auf beiden Seiten nicht dabei. Knifflig wurde es in der 85. Minute, als die Gastgeber vehement Strafstoß forderten, bei Schiedsrichter Paul Görner aber zurecht kein Gehör fanden. Mit dem 1:0-Sieg rückt Allershausen in der Tabelle auf Platz 11 vor.

Ampertal-Knaller an Ostermontag

Am Montag um 15 Uhr steht am Amperknie der Abstiegsknaller gegen Kirchdorf an. Wie im Hinspiel, das der SCK mit 2:1 gewann, erwartet TSV-Trainer Stiller ein rassiges, kampfbetontes Ampertal-Derby. Die Ausgangslage ist vor allem für Kirchdorf prekär. Denn bei einer Niederlage am Ostermontag würde Allershausen im Kampf um die Abstiegsplätze auf acht Punkte enteilen.

Sepp Fuchs