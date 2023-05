Trotz 1:4-Heimklatsche: VfB Hallbergmoos hat noch eine kleine Chance, die Relegation zu erreichen

Von: Nico Bauer

Soll auch im Falle eines Abstiegs auf der Hallbergmooser Trainerbank sitzen bleiben: Florian Brachtel (l.). © Riedel

Auch nach dem fußballerischen Offenbarungseid gegen Gundelfingen hat Bayernligist VfB Hallbergmoos noch die Chance, dem direkten Abstieg zu entgehen.

Hallbergmoos - Nachdem die Rosenheimer beim 1:1 in Memmingen den Sack nicht zumachen konnten, liegen sie drei Punkte vor dem VfB. Für den letzten Spieltag existiert damit ein Szenario, das einen Platztausch zur Folge haben würde: ein Hallbergmooser Sieg in Kottern und eine Niederlage der 1860er in Dachau. Diese Theorie lässt also noch etwas Hoffnung zu – trotz magerer 15 Punkte in 33 Spielen. Mit einer solchen Bilanz nicht vorzeitig als Absteiger festzustehen, grenzt schon an ein kleines Wunder.

„Natürlich würden wir lieber weiter in der Bayernliga spielen“, sagt Sportlicher Leiter Anselm Küchle. „Auch wenn es dann in der nächsten Saison gleich wieder gegen den Abstieg gehen würde.“ Er plant also weiter zweigleisig und weiß auch, dass die Landesliga inzwischen das realistischere Szenario ist. Küchle möchte, verbunden mit einem Generationenumbruch im Kader, ein Team zusammenstellen, das in der Klasse drunter von Beginn an vorne mitspielen kann.

Im Umfeld des Vereins werden auch die Zweifel an Trainer Florian Brachtel lauter

Die teils unsäglich schlechte Vorstellung der Hausherren am Freitag macht die Gedankenspiele nicht leichter. Im Umfeld des Vereins werden auch die Zweifel an Trainer Florian Brachtel lauter. Der 29-Jährige übernahm die Mannschaft in der Winterpause hoffnungslos abgeschlagen und kam seither auf fünf Unentschieden und sieben Niederlagen. Der Sportliche Leiter versteht die kritischen Stimmen, will aber Ruhe bewahren und verweist darauf, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer intakt sei. Küchle kommt zu dem Zwischenfazit, dass die Leistungskurve aufsteigend war, auch weil fünf der sieben Niederlagen mit lediglich einem Tor Unterschied zustande kamen. „Wir werden in der neuen Saison mit Florian Brachtel und Bastian Bornkessel weitermachen“, ist die klare Ansage des Funktionärs.

Die Routiniers Giglberger und Kostorz verabschieden sich in Richtung unterklassiger Clubs

Fakt ist auch, dass der Trainer im ersten Spiel nach der Winterpause die Routiniers Giglberger und Kostorz verlor. Beide werden im Sommer den Verein verlassen – in Richtung unterklassiger Clubs. Damit bekommt der junge Coach die echte Chance, seinen eigenen Kader zu formen. Der Auftritt gegen Gundelfingen deutet aber an, dass auf die Verantwortlichen viel Arbeit zukommt, um eine gute (Landesliga-)Mannschaft zu formen.