Wiedergutmachung und alte Rechnungen

Von: Nico Bauer

Im Abstiegskampf gefordert: Die FVgg Gammelsdorf (hier beim 1:4 in Marzling) braucht dringend Punkte für den Klassenerhalt. © lehmann

Beim ewigen Derby zwischen Hörgertshausen und Gammelsdorf stellt Corona die Mannschaften auf

Hörgertshausen – Über die kommunale Verwaltungsgemeinschaft sind die vier Gemeinden Gammelsdorf, Hörgertshausen, Mauern und Wang politisch eng verbunden. Wenn sich die Fußballvereine untereinander treffen, dann sind das die hiesigen Klassiker.

So dürfte es auch in der Kreisklasse wieder hoch hergehen, wenn der SV Hörgertshausen die FVgg Gammelsdorf empfängt (Sonntag, 15 Uhr). Das Vorspiel des ewigen Derbys ist in diesen Tagen natürlich von Corona beeinflusst. Beide Lager verzeichneten in dieser Woche neue Fälle und es kommt die Frage auf, wer nach der Quarantäne wieder wie belastbar ist. „Ich weiß meinen Kader erst kurzfristig“, sagt der Hörgertshausener Trainer Sebastian Liegert. Seinem Gammelsdorfer Kollegen Tobias Weinzierl geht es ähnlich. Auch er bereitet sich mit vielen Fragezeichen auf das Spiel vor. „Wir sind aber trotzdem sehr froh, spielen zu dürfen“, sagt Weinzierl. Er erinnert sich noch gut an die Zeiten, in denen Pandemie-Lockdowns alles verhinderten. Deshalb ist es für Weinzierl nun ein Luxusproblem, nach Quarantänen Spieler wieder an die Mannschaft heranzuführen: „Die Eingliederung ist schwierig, weil Spieler in unterschiedlichem körperlichen Zustand nach einer Infektion zurückkommen.“ Die Mindestregel sei aber, dass jeder Kicker vor seinem ersten Spieleinsatz mindestens ein Mannschaftstraining voll absolviert haben müsse.

In der Tabelle weit auseinander

Die tabellarische Situation ist extrem unterschiedlich, weil der Dritte Hörgertshausen den Drittletzten Gammelsdorf empfängt. Die Papierform lässt einen Heimsieg als wahrscheinlich erachten, aber Liegert schiebt die Favoritenrolle ab: „Wir haben 28 Punkte Gammelsdorf 14. Die haben den Druck, punkten zu müssen.“ Für seinen SVH ist der dritte Platz das Höchste der Gefühle, quasi die goldene Ananas mit Lorbeerkranz. Er sieht keine Chance mehr, die beiden Topteams Unterbruck und Nandlstadt gefährden zu können. Gammelsdorf dagegen hat mit einem Zähler Rückstand auf den direkten Klassenerhalt die Hand am rettenden Ufer und noch genug Chancen. Weinzierl macht auch deutlich, „dass wir in dieser Liga jeden schlagen können“. Die unglückliche 1:2-Heimniederlage in der Vorwoche gegen den Vierten Vatanspor zeigte ihm, dass man fußballerisch auch vor dem Nachbarn keine Angst haben muss.

Die beiden Trainer verbindet die Lust auf Wiedergutmachung. Sebastian Liegert liegt das 0:2 in Attaching noch schwer im Magen, wo seine Elf eine schlechte Leistung zeigte. Die Gammelsdorfer haben mit einem besseren Auftritt auch verloren, und Weinzierl denkt zudem an die 1:4-Hinspielniederlage: „Wir haben nicht nur eine Rechnung offen, sondern eine richtig große.“ Diesmal möchte man zeigen, dass der Unterschied zwischen den Nachbarclubs nicht so groß ist wie in den 90 Minuten der Vorrunde.

Grillverkauf für die Ukraine

Traditionell kommen zu den Derbys des Trios Hörgertshausen - Gammelsdorf - Mauern viele Zuschauer, Kulissen, von denen auch Bayernligisten träumen. In diesem Fall kann die Masse rund um die Wiese auch noch Gutes tun, wenn man an den Grillstationen und am Kuchenverkauf groß einkauft. Diese Einnahmen werden für die vom russischen Krieg betroffene Ukraine gespendet.