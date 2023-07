Wiedersehen in Eichstätt: Diesmal will aber nur die SpVgg Kammerberg feiern

Fußball-Bezirksliga

Mit einem Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt II starten die Fußballer der SpVgg Kammerberg in die neue Saison. Die beiden Teams kennen sich gut.

Kammerberg – Für die Fußballer der SpVgg Kammerberg beginnt die neue Bezirksliga-Saison, wie die alte zu Ende gegangen ist: mit einer Partie gegen die Zweitvertretung des VfB Eichstätt. Um 18.30 Uhr ist am Freitagabend Anpfiff im Altmühltal, und die Kammerberger haben an den VfB gute Erinnerungen.

Das Match zum Abschluss der abgelaufenen Runde endete zwar nur 2:2, damals ging es aber für beide Teams um nichts mehr. Nach der Partie „haben wir ausgelassen mit ihnen gefeiert“, erinnert sich Kammerbergs Trainer Matthias Koston. „Das sind alles super Jungs.“ Deswegen verspüren die Männer der SpVgg „pure Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht und wir uns wieder messen können“.

Diese Bezirksliga Nord könnte ein echter Kracher werden

Eine ordentliche Vorbereitung liege hinter den Kammerbergern, am Mittwochabend gab es einen abschließenden 5:0-Testspielerfolg gegen den ASV Dachau II. Seitdem liegt der Fokus auf dem Punktspielstart, und wie viele andere erwartet auch Matthias Koston in diesem Jahr eine bärenstarke Bezirksliga Nord: „Vor allem freue ich mich auf die vielen Duelle mit den Teams aus der Nähe.“ Kurze Anreisen, viele Zuschauer – diese Bezirksliga Nord könnte in dieser Spielzeit ein echter Kracher werden.

Das gilt auch und vor allem für das Auftaktmatch gegen den VfB Eichstätt II, schließlich seien die jüngsten Begegnungen immer auf Augenhöhe gewesen, sagt der Coach. „Am Ende dürfte sicher auch die Tagesform entscheiden.“ Gerade am ersten Spieltag gebe es noch etliche Fragezeichen, weiß der Trainer, „und in der Landes- und Bayernliga hat man an den ersten beiden Spieltagen schon gesehen, dass wilde Ergebnisse herauskommen können“.

Drei Kammerberger nicht dabei

Personell hat der 32-Jährige freilich schon eine potenzielle Startelf im Kopf, die es gegen Eichstätt richten soll. In die Karten will er sich aber nicht blicken lassen. Sicher verzichten muss er auf Niklas Kiermeier, der sich während der Vorbereitung die Hand gebrochen hat. Auch für Robert Villand wird die erste Begegnung der Saison noch zu früh kommen, er arbeitet sich nach einer Verletzung gerade wieder zurück. Damjan Knetemann kann zudem aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Dennoch hat Koston genug Optionen für das erste Saisonspiel. Offen ist, ob diesmal die Kammerberger oder die Eichstätter nach der Partie mehr Grund zum Feiern haben werden.

