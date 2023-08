Willensstärke, die in der Vorsaison fehlte? SE Freising holt im Derby zweimal einen Rückstand auf

Erzielte das zwischenzeitliche 1:1: Freisings Julian Kristo (r.) beim Jubel nach seinem Ausgleichstreffer im Derby gegen den TSV Eching. Teamkollege Liam Russo eilt herbei, um den Torschützen zu herzen. © Lehmann

Der SE Freising beweist im ersten Ligaderby gegen den TSV Eching seit sechs Jahren Moral und macht zweimal einen Rückstand wett.

Freising – Derbysiege schmecken besonders süß – vor allem, wenn sie nach einem zweimaligen Rückstand zustandekommen. Ein brillantes Fußballspiel war das Duell zwischen dem SE Freising und dem TSV Eching am Freitagabend nicht, aber ein ereignisreiches: Mit 4:3 (3:2) setzten sich die Lerchenfelder letztlich durch.

TSV Eching geht zweimal in Führung

Gerade zu einem solch frühen Zeitpunkt in der Saison wissen viele Teams nicht, wo sie genau stehen. Und dann gibt es genau zwei Möglichkeiten: sich vorsichtig abzutasten oder das Heil in der Offensive zu suchen. Beim Derby – dem ersten im Ligabetrieb seit sechs Jahren – am Freitagabend gingen beide Mannschaften mit offenem Visier in die Partie. Die Folge: das frühe 1:0 für den TSV Eching. Einen ersten Schuss im Strafraum konnte SEF-Keeper Jonas Trost noch parieren, den Abpraller drückte aber Christopher Trautmann über die Linie (12.). Und die Hausherren? Zeigten sich keinesfalls geschockt, sondern waren bald zurück, vielleicht eines der Erfolgsgeheimnisse an diesem Abend. Ein im Mittelfeld eigentlich schon verlorener Ball landete doch nochmal bei Julian Kristo. Der zog in den Strafraum, ließ die komplette TSV-Verteidigung stehen und schloss trocken ins lange Eck ab (23.).

Es ging flott weiter, denn wenig später lagen die Zebras wieder vorne. Dieses Mal sah die versammelte Freisinger Verteidigung nicht wirklich gut aus: Ein TSV-Freistoß segelte gut und gerne 30 Meter weit in den SEF-Strafraum, Torhüter Trost kam zu zögerlich aus seinem Gehäuse, sodass Philipp Beetz recht unbedrängt zum 2:1 einköpfeln konnte (26.).

SE Freising: Fischers Doppelpack ebnet den Weg zum Derbysieg

Doch der große Freisinger Trumpf an diesem Freitagabend war die Willensstärke. Die hatte den Domstädtern in der Vorsaison ab und an gefehlt, was den einen oder anderen Zähler gekostet hatte. Jetzt war es wieder die Zebra-Verteidigung, die blass aussah: Eintracht-Oldie Michael Schmid zirkelte aus 30 Metern halbrechter Position eine weite Flanke in den Strafraum. Dort sprang Christian Schmuckermeier nicht nur am höchsten, sondern guckte sich zudem die kurze und damit die Torwartecke aus, um den verdutzten Daniel Hanrieder zu überwinden (37.). Quasi mit dem Pausenpfiff stellten die Gastgeber noch auf 3:2. Eching hatte es zunächst gut verteidigt, das Leder dann aber zu zentral geklärt. Ein gefundenes Fressen für Freisings neuen Kapitän Felix Fischer, der aus 17 Metern abzog und die Seinen in Führung brachte (45.+1).

Halbzeit zwei war nicht mehr so ereignisreich. Mesut Toprak hatte noch eine ordentliche Chance (70.), doch beide Teams blieben überwiegend ungefährlich. Und so waren es die Echinger selbst, die schließlich die Chance auf einen Punkt wegwarfen: Florian Kappauf hatte sich gegen Christian Schmuckermeier ein völlig unnötiges Foul im Strafraum geleistet, den fälligen Elfmeter versenkte Fischer (81.). Die Messe war gelesen, daran änderte auch der späte Anschlusstreffer durch Florian Höltl, der einen Katastrophen-Rückpass von Fabian Löw ausgenutzt hatte, nichts mehr (90.+1). Am Ende stand ein knapper Sieg für den SEF in einem Derby der unterhaltsameren Sorte. VON MATTHIAS SPANRAD

Die Stimmen zum Derby:

Alexander Schmidbauer (Trainer, SEF Freising): „Derbysiege sind immer geil. Wir waren heute Mentalitätsmonster. Nach den ersten 20 Minuten habe ich, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass wir noch gewinnen. Eching war da griffiger. Wir sind aber jeweils relativ schnell zurückgekommen, das war in meinen Augen schon entscheidend. In der zweiten Halbzeit hat es meine Mannschaft wirklich gut gemacht. Insgesamt war der Fußballgott heute ein Freisinger.“

Alexander Günther (Trainer, TSV Eching): „Heute wurden fünf der sieben Gegentore vom Gegner verursacht. Letztendlich war Freising aber auch im letzten Drittel einfach cleverer, wir hatten zu viele Ungenauigkeiten in unserem Spiel. Eigentlich müssten drei Tore in Freising für einen Sieg reichen. Letztendlich haben wir am Ende schon ein Stück weit verdient verloren.“

Felix Fischer (Kapitän, SE Freising): „Ich glaube, wir haben uns heute selbst ein bisschen in die Bredouille gebracht. Zunächst hatten wir vorne ein wenig Glück. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen.“

Florian Bittner (Kapitän, TSV Eching): „Das war ein intensives Spiel. Beide Mannschaften haben in der ersten Halbzeit konsequent nach vorne gespielt. Bei den Gegentoren haben wir dem Gegner den Ball dreimal in den Fuß gespielt. Trotzdem war es ein riesiger Fortschritt im Vergleich zur vergangenen Woche. Die abgezocktere Mannschaft hat heute ein Tor mehr geschossen, ansonsten war es eine ausgeglichene Partie.

