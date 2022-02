Wintervorbereitung beim SVA Palzing: Summerer lässt’s noch einmal krachen

Bestreitet seine letzte Vorbereitung als Palzinger Coach: Sepp Summerer möchte sich mit dem Klassenerhalt vom Ampertal-Club verabschieden. © Riedel

Palzings Trainer Sepp Summerer legt in der Vorbereitung den Fokus auf die Bereiche Ausdauer und Defensivverhalten. Am Samstag steht das erste Testspiel an.

Palzing – Die Fußballer des SVA Palzing haben sich seit Anfang des Jahres getroffen. Immer samstags joggten sie eine Stunde lang, Dehnübungen inklusive. „Ich kenne eine schöne Runde. Es war super“, sagt Trainer Sepp Summerer. Als die Bezirksliga-Kicker am Montag in die Vorbereitung starteten, konnten sie darauf aufbauen. „Wir haben im Ausdauerbereich weitergemacht. Und das setzen wir erst einmal fort“, so Summerer. Der erste Test steht am Samstag an. Um 14.30 Uhr spielen die Palzinger auf dem Marzlinger Kunstrasenplatz gegen den SV Kranzberg.

Vier Trainingseinheiten haben die Ampertal-Kicker dann in den Knochen, denn Summerer lässt es in seiner letzten Vorbereitung als SVA-Coach noch einmal krachen. Nach sechs Jahren endet für ihn im Sommer das Kapitel Palzing. „Ich werde noch einmal alles reinhauen. Die Jungs wissen, dass es mir ein großes Anliegen wäre, den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt der 66-Jährige. Bei fünf Punkten Rückstand auf den untersten Abstiegsrelegationsplatz muss in den kommenden Monaten sehr viel richtig laufen.

Summerer: „Der Relegationsplatz ist noch realistisch.“

„Den Abstieg zu vermeiden, ist das große Ziel. Der Relegationsplatz ist noch realistisch“, betont Summerer und fügt an: „Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben.“ Anders gesagt: Wenn keine weiteren hinzukommen, denn im Saisonendspurt werden die Langzeitverletzten Thomas Eckmüller und Maximilian Schnurrer sicher fehlen. Bei Stefan Fischer könnte es für ein Comeback an den letzten Spieltagen reichen. „Sonst war ich mit der Trainingsbeteiligung bisher zufrieden. 16 Spieler waren da“, so Summerer.

Doch ganz glatt ist es nicht gelaufen. Am Dienstag fehlten alle fünf Torhüter, von denen vier sogar schon gespielt haben. Zwei Keeper sind verletzt, zwei sind krank und einer war privat verhindert. „Das mit den Torhütern ist ein Problem. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Vereine, die in 18 Spielen so viele Keeper eingesetzt haben“, sagt Summerer. In dieser Rubrik ist der SVA in der Bezirksliga Nord unerreicht. Diese Spitzenposition würde der Club aber liebend gerne gegen mehr Zähler beziehungsweise weniger Gegentore eintauschen.

Eklatante Schwäche auf fremden Plätzen

Die Palzinger kassierten 45 Treffer in 18 Partien – mehr als jedes andere Team der Liga. Das Defensivverhalten ist ein Schwerpunkt in der Vorbereitung. Denn sollte der SVA auch in den verbleibenden zehn Punktspielen doppelt so viele Tore kassieren, wie er schießt, wird es am Saisonende wohl wieder zurück in die Kreisliga gehen.

Woran die Palzinger nicht wirklich arbeiten können, ist die Schwäche auf fremden Plätzen. Null Punkte aus acht Gastspielen sind bedrohlich, auch weil die Ampertaler in ihren ausstehenden zehn Ligapartien sechsmal auswärts ran müssen. Bis zum Wiederauftakt am Sonntag, 13. März, gegen den SV Nord Lerchenau haben Coach Summerer und sein Team Zeit, um an ihren Schwächen zu arbeiten.

Die Testspiele des SVA Palzing:

■ Samstag, 5. Februar, 14.30 Uhr: SVA Palzing – SV Kranzberg.

■ Sonntag, 13. Februar, 14 Uhr: TSV Neuried – SVA Palzing.

■ Samstag, 19. Februar, 12 Uhr: TSV 1865 Dachau – SVA Palzing.

■ Samstag, 26. Februar, 14.30 Uhr: SVA Palzing – FC Eintracht Landshut.

■ Sonntag, 6. März, 15 Uhr: SVA Palzing – BC Attaching.