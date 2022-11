FCA Unterbruck will sich von der Gefahrenzone fernhalten: „Wir werden alles reinwerfen“

Ihn müssen die Unterbrucker ersetzen: Innenverteidiger Felix Schäfer (r.) hat sich verletzt abgemeldet. © Michalek

Am Anfang lief es, wie es vielleicht laufen musste: Die Fußballer des FCA Unterbruck starteten als Aufsteiger mit viel Euphorie in die Kreisliga-Saison.

Unterbruck – Sie punkteten und punkteten – und schnupperten im Spätsommer sogar an den Spitzenplätzen. Mittlerweile ist dieser Lauf aber abgeebbt. Anstatt die „Oberen“ zu ärgern, sind die Ampertaler der Gefahrenzone inzwischen bedrohlich nahe:

Der FCA ist Neunter und hat nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsrang. Passend dazu steht am 15. Spieltag ein richtungsweisendes Duell beim Tabellennachbarn BSG Taufkirchen an. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag um 14.30 Uhr.

Große Aufregung gebe es in Unterbruck angesichts der Tabellensituation aber nicht, beschwichtigt Trainer Alfons Deutinger. „Es war von Anfang an klar, dass es nur um den Klassenerhalt gehen wird.“ Der Saisonauftakt war für die Unterbrucker eine schöne Momentaufnahme – mehr aber auch nicht. „Jeder im Verein weiß, wo heuer unsere Ziele liegen“, sagt Deutinger. Und irgendwie war ihm auch klar, dass die Glückssträhne nicht ewig halten würde.

Den kompletten Kader hatte Deutinger heuer noch nie zur Verfügung. Zahlreiche Ausfälle – mal kürzere, mal längere – prägten das Bild. Und die 14 Kicker, die im Schnitt da waren und quasi durchgespielt haben, „kommen langsam auf dem Zahnfleisch daher“, zeigt Deutinger auf.

Das sind nicht gerade gute Vorzeichen für einen erfolgreichen Jahresendspurt. Dennoch: „Taufkirchen ist ein Gegner mit unserer Kragenweite“, sagt der FCA-Übungsleiter. „Wir werden am Samstag alles reinwerfen und uns taktisch etwas überlegen.“ Drei Zähler sind das Ziel der Unterbrucker – auch, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen zu können.

Und Alfons Deutinger wäre nicht Alfons Deutinger, hätte er sich nicht akribisch auf das Match bei der BSG vorbereitet. Im Fokus der Analyse stand dabei Taufkirchens Spielertrainer Thomas Bachmaier – „sie agieren mit vielen langen Bällen, um ihn ins Spiel zu bringen“. Zudem hat der Coach des FCA die linke Seite der BSG als starken Mannschaftsteil ausgemacht – vor allem auf Dominik Keuter und Konstantin Dworschak wollen die Brucker achtgeben.

Personell muss Deutinger für das Gastspiel in Taufkirchen erneut umstellen, denn mit Felix Schäfer hat sich einer der etatmäßigen Innenverteidiger verletzt abgemeldet. Wer ihn ersetzt, ist noch nicht klar. Dafür hat der FCA in der Offensive wieder mehr Optionen, seit letztem Sonntag ist der landesligaerfahrene Pascal Preller zurück. (Matthias Spanrad)