„Wir wollen eklig sein“: VfB Hallbergmoos gastiert beim Tabellenführer Schalding-Heining

Von: Nico Bauer

Trainer Florian Brachtel will am Samstag einen mutigen VfB Hallbergmoos sehen. © VfB

Die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos haben beim Spitzenreiter SV Schalding-Heining nichts zu verlieren. Aber sie wollen einiges besser machen.

Hallbergmoos – Fußball ist nicht immer erklärbar – und das macht die Analyse nicht gerade leicht. Bayernligist VfB Hallbergmoos tritt am Samstag (15 Uhr) beim SV Schalding-Heining an, nachdem das Team zum Wiederauftakt mit ganz viel Dusel ein 2:2 gegen den TSV 1860 München II geholt hat. Doch um in Passau zu überraschen, braucht es eine gewaltige Steigerung.

VfB-Trainer Florian Brachtel hat sich nach dem ersten Ligaspiel des Jahres natürlich über den glücklichen Punktgewinn gefreut. Der sollte seiner Truppe ein bisschen Auftrieb geben. In der Analyse zum Wochenbeginn ging es jedoch eher darum, was alles nicht passte: „Wir waren hinten zu weit weg von den Gegenspielern und vorne haben wir teilweise gute Umschaltsituationen schlecht ausgespielt“, sagt der 28-Jährige. Mit Blick auf die Partie beim Ligaprimus Schalding-Heining, der neun Punkte vor dem Zweiten TSV Landsberg steht, erwartet der Coach, dass es nicht viele Räume geben werde, um sich offensiv zu entfalten. Für einen Sensationspunkt müsse seine Elf zielstrebiger nach vorne spielen und im Gegensatz zur Vorwoche die Defensivkräfte entlasten.

Brachtel kündigt personelle Veränderungen an

„Wir wollen eklig sein“, sagt Brachtel vor der Auswärtsreise quer durch Niederbayern. Das schreit förmlich nach den beiden Routiniers Andreas Giglberger und Andreas Kostorz, die gegen 1860 überraschend zunächst auf der Bank saßen. Die Führungsspieler sind starke Zweikämpfer – und genau das ist gegen Schalding-Heining mehr denn je gefragt. Brachtel kündigt zwar personelle Veränderungen an, hält sich jedoch bei den Ergebnissen seiner Startelf-Planspiele bedeckt. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass die beiden von Beginn an randürfen.

Sicher ist dagegen, dass sich der Coach auch auswärts taktisch nicht verbiegen will. Man werde kein Abwehrbollwerk mit einer Fünferkette oder drei Sechsern konstruieren. „Ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich nach einem Spiel alles, was wir einstudiert haben, über den Haufen werden würde“, sagt Brachtel. Auch im vielleicht schwersten Spiel des Jahres möchte er einen mutigen VfB sehen.

Meister des Geduldsspiels

Der SV Schalding-Heining hat die meisten Tore der Liga geschossen (47) und die wenigsten kassiert (19). Der Regionalliga-Absteiger ist gnadenlos effizient und macht damit den Unterschied. Jedem sollte klar sein, dass die Schaldinger nicht so viele Großchancen liegen lassen wie zuletzt 1860. Ein Beleg dafür ist das Hinspiel, als es nach 70 Minuten 1:1 stand und der VfB am Ende noch mit 1:5 abgeschossen wurde. Die Hallbergmooser Kicker sind also gewarnt, dass der Tabellenführer auch ein Meister des Geduldsspiels ist und die kleinste Schwäche gnadenlos ausnutzt.

Mögliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Dinkel – Petschner, Monthe (Opitz), Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz (Küttner), Lucksch (Czech), Krause – Werner, Diranko (David).

