Wunsch nach mehr Konkurrenzkampf

Teilen

Vor dem Auftakt: Die SpVgg Kammerberg will in der neuen Bezirksliga-Saison ein gewichtiges Wort mitreden. Zur Mannschaft gehören (hinten, v. l.) Spielertrainer Matthias Koston, Co-Spielertrainer Benjamin Hofmann, Daniel Seybold, Marcel Truntschka, Christoph Spielberger, Patrick Sturm, Stefan Aust, Maximilian Richter, Alexander Nefzger, (vorne, v. l.) Thomas Nefzger, Niklas Kiermeier, Peter Gschrey, Markus Eisgruber, Stefan Fängewisch, Leander Lask, Jonas Grundmann und Damjan Knetemann. Ebenfalls zum Kader gehören Maximilian Schaar, Jascha Beck, Thomas Eichenseer, Robert Villand und Marius Cosa. © Verein

SpVgg Kammerberg: Trainer Matthias Koston ist überzeugt, dass seine Elf gut gerüstet in das Auftaktspiel gegen den FC Schwabing geht.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg startet am Sonntag um 14.30 Uhr zu Hause gegen den FC Schwabing in die Bezirksliga-Spielzeit 2022/23. „Es ist eine Vorfreude da nach der aufregenden letzten Jahr“, sagt Matthias Koston, Spielertrainer der Kammerberger. Er und seine Kicker wollen dieses Mal besser aus den Startlöchern kommen.

Koston erinnert sich noch genau an die ersten Spieltage der Saison 2021/22. „Wir haben nur einen Punkt aus fünf Partien geholt und waren von Beginn an hinten drin“, so der Coach. Die Situation lähmte den ganzen Kader. Die Leichtigkeit fehlte. Zwar sicherten sich die Kammerberger kurz vor Saisonende ein weiteres Jahr in der Bezirksliga Nord – ihr insgesamt achtes seit dem Aufstieg 2014 –, mit dem zehnten Platz war Koston dennoch nicht zufrieden. „Wir wollen uns besser präsentieren“, so der 31-Jährige vor dem Auftakt zur neuen Saison.

Schlüsselspieler sind an Bord geblieben

Die Veränderungen im Kader waren nicht so einschneidend wie in den vergangenen Jahren. Alle Schlüsselspieler sind weiterhin mit an Bord. Mit Jonas Grundmann kam von Ligakonkurrent SVA Palzing ein technisch versierter Offensivspieler. „Jonas ist ein Wahnsinnskicker. Er hat einen feinen Fuß und ist sich für keinen Weg zu schade“, lobt Koston den Neuen. Die anderen Zugänge sind entweder jung, so wie die Ketemann-Brüder Damjan (21) und Darvin (18), oder kommen wie Stefan Aust (25, TSV Indersdorf) und Maximilian Richter (24, FC Kollbach) aus Ligen unterhalb der Bezirksliga. Was sie eint: Sie haben Potenzial.

Kostons Aufgabe als Trainer ist, dieses Potenzial herauszukitzeln. In der Vorbereitung war Zeit dafür. „Wir haben gut gearbeitet. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir konstant mindestens 18 Leute im Training gehabt hätten wie in dieser Woche“, so Koston.

Der frühere Landesliga-Kicker des ASV Dachau vermisst die Bereitschaft der Spieler, die noch vor Jahren in den höheren Amateurklassen selbstverständlich gewesen ist. „Ab der Bezirksliga beginnt der Fußball. Diejenigen, die hier antreten, sollten es als Privileg ansehen und mehr dafür investieren. Um die Qualität zu halten oder zu verbessern, sollten 20 Leute im Training sein. Nur dann hat man den Konkurrenzkampf, der nötig ist. Andernfalls sinkt das Niveau“, so Koston.

Gegner Schwabing gehört zu den hoch eingeschätzten Teams

Nur wenige Vereine haben die Möglichkeit, sich gestandene Spieler aus den höheren Ligen zu angeln. Kammerbergs erstem Gegner in dieser Saison ist es unter anderem gelungen, Jan Schumacher vom Bayernligisten VfR Garching zu holen. Der einzige schmerzhafte Abgang ist Nicolas Peterfy, der zum Landesligisten ASV Dachau wechselte. Koston schätzt den Tabellenfünften der vergangenen Saison deshalb hoch ein: „Ich sehe sie als eine der Spitzenmannschaften und freu mich auf das Spiel. Letztes Jahr haben wir uns enge Duelle geliefert. Ich glaube, dass es wieder intensiv zur Sache geht und eine echte Standortbestimmung wird.“

Übrigens: Kammerberg holte in der vergangenen Saison vier Punkte gegen Schwabing. Zu Hause gab es einen 2:0-Erfolg, auswärts ein 2:2-Remis. „Wir sind gut aufgestellt und wollen gut starten. Das bessere Team soll gewinnen“, so Koston vor dem Auftaktspiel.