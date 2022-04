Zebras geben ein Lebenszeichen

Endlich wieder jubeln über einen Dreier durfte Echings Trainer Alexander Günther. Das 3:1 gegen den FC Alte Haide war der erste Sieg in diesem Jahr. © michalek

Bezirksliga: Eching feiert hoch verdienten 3:1-Heimsieg über Rohrbach und schöpft Eching wieder Hoffnung im Abstiegskampf.

Eching – Dieses Mal setzten sich die Gäste mit gesenkten Köpfen auf den Rasen, während sich die Kicker des TSV Eching in den Armen lagen. „Und da sind sie, die ganz, ganz, ganz wichtigen drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Eching lebt“, verkündete die Stadionsprecherin im Willi-Widhopf-Stadion. Wenige Sekunden zuvor hatte der seit kurzem 18-jährige Thomas Asvestas den Treffer zum 3:1-Endstand erzielt. „Der Sieg tut extrem gut. Und er war über 90 Minuten gesehen absolut verdient“, jubelte Trainer Alexander Günther.

Die Echinger starteten vom letzten Tabellenplatz in das Duell gegen den TSV Rohrbach. Die Gäste reisten mit einem Erfolg gegen Spitzenreiter ASV Dachau im Gepäck an, während die Zebras aus ihren letzten acht Spielen nur einen Punkt geholt hatten. Doch die schlechte Serie war der Elf von Günther und dem aktuell verletzten Co-Spielertrainer Stefan Karl nichts anzumerken. „Die Jungs hatten Bock, das hat man von Beginn an gemerkt“, sagte Günther. Kurz vor der Halbzeitpause wurde es dann erstmals laut, denn Kevin Stoiber erzielte aus vollem Lauf und nicht optimalem Winkel mit einem platzierten Schuss ins lange Eck die 1:0-Führung (41.). „Den macht aus der Position nur Kevin so“, freute sich Günther.

Die Halbzeitpause kann einer Mannschaft den Schwung nehmen, doch Eching war auch nach dem Seitenwechsel voll auf der Höhe und legte nach: Flo Höltl erzielte in der 49. Minute aus der Drehung das 2:0 – ein sehenswerter Treffer des Kapitäns. Ganz ohne Drama ging es dann aber doch nicht. In der 69. Minute foulte Keeper Alessandro Kestler einen Rohrbacher. Matthias Federl verwandelte den Foulelfmeter und verkürzte.

Die Gäste wollten es nun nochmal wissen. „Heute hatten wir aber auch mal das Glück, dass uns in dieser Saison oft gefehlt hatte“, so Günther. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es dann der jüngste Echinger, der frei vor dem Torhüter das 3:1 erzielte. Die beiden Trainer und Torhüter Kestler rannten zur Jubeltraube und freuten sich über den ersten Sieg im Kalenderjahr. „Die Mannschaft lebt. Ich bin stolz auf die Jungs“, sagte Günther.