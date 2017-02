Zebras verhindern Blamage

Testspiel in Haidhausen

Das Spiel haben sie für sich entschieden, aber überzeugen konnten die Fußballer des TSV Eching nicht wirklich: Der Vorletzte der Landesliga Südost siegte im Testspiel beim Kreisliga-Tabellenführer SpVgg Haidhausen gerade einmal mit 4:2 (1:2).

Eching - Trainer Willi Kalichman hatte sein Team mit der Vorgabe in die Partie geschickt, ohne Gegentor zu gewinnen. Zur Halbzeit war das schon Makulatur, weil Haidhausen nach dem Freistoß zum Echinger 1:0 von Manuel Stangl das Match drehte. Der spielstarke Kreisligist brachte die Echinger Defensive immer wieder in Verlegenheit und lag nicht unverdient mit 2:1 vorne.Nach dem Seitenwechsel konnten die Zebras dann wenigstens eine Blamage verhindern. Yakhya Diop markierte nach etwa einer Stunde den Ausgleich, und in den Schlussminuten reichte es dank eines Doppelschlags von Raphael Schneider (85.) und Florian Bittner (90./Elfmeter) doch noch zum Sieg. In Durchgang zwei präsentierte sich die TSV-Abwehr stabiler. Daniel Hahner in der Innenverteidigung und Außenverteidiger Raphael Schneider betrieben mit ansprechenden Leistungen Werbung in eigener Sache.

Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de