Zebras werden zu Feierbiestern! TSV Eching macht Meisterschaft perfekt

Fußball-Kreisliga 2

Von Matthias Spanrad schließen

„Die Freude ist riesig!“ Die Fußballer des TSV Eching haben die Meisterschaft in der Kreisliga 2 vorzeitig festgezurrt. Spannend wird‘s im Rennen um Platz zwei.

Landkreis – Der Abstieg ist endgültig vergessen – die Fußballer des TSV Eching sind zurück in der Bezirksliga! Nach dem 2:0-Erfolg beim SV Walpertskirchen ist den Zebras die Meisterschaft in der Kreisliga 2 und damit der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Derweil ist der TSV Allershausen nach dem 1:0-Sieg gegen Unterbruck nah dran an der Aufstiegsrelegation.

SV Walpertskirchen – TSV Eching 0:2 (0:2). Riesen-Jubel in Eching! Nur ein Jahr nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga haben die Zebras postwendend den Wiederaufstieg geschafft. Bereits zwei Spieltage vor Saisonende stehen sie als Meister fest. Dass ein Dreier die Entscheidung bringen würde, war im Vorfeld klar. Und die Echinger Kicker ließen beim Gastspiel im Landkreis Erding nichts anbrennen und stellten die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Mit dem lautstarken TSV-Anhang im Rücken und vor allem dank einer bestens eingestellten Mannschaft (Abteilungsleiter Peter Hanrieder: „Großes Lob an unser Trainerteam“) war von der ersten Minute an klar, in welche Richtung das Spiel gehen würde. Zwar gilt Walpertskirchen als eines der spielstärksten Teams der Liga, hat mit Christian Käser zudem einen der gefährlichsten Angreifer in seinen Reihen und schielt überdies selbst noch auf den Aufstiegsrelegationsrang. Doch gegen diese Echinger Mannschaft konnte die Elf von Trainer Josef Heilmeier nichts ausrichten – und bereits nach 30 Minuten war die Sache eigentlich klar. „Da haben sie uns sauber bearbeitet“, gab Heilmeier zu.

Schon in der achten Minute gelang dem TSV der wichtige Führungstreffer: Nach einem Pass in die Spitze verlud Daniel Amannsberger noch einen Gegenspieler und vollstreckte dann trocken aus gut 17 Metern in den Winkel. Und die Echinger legten bald nach – nach einem butterweichen Freistoß aus 40 Metern stieg Dino Tadic im Strafraum am höchsten und nickte zum 2:0 ein (21.). In der Folge spielten es die Echinger vor allem in der Defensive bärenstark: Sowohl Florian Kappauf als auch Jan Strehlow standen wie ein Fels in der Abwehrbrandung. Die größte Chance im zweiten Durchgang vergab dann Christopher Trautmann – doch das interessierte am Ende niemanden mehr. „Die Freude ist riesig. Jetzt darf gefeiert werden“, gab Hanrieder als Partybefehl aus. Bericht folgt!

TSV Allershausen – FCA Unterbruck 1:0 (0:0). „Ja, die Chancen stehen jetzt relativ gut, dass wir Tabellenzweiter werden.“ Philipp Jordan, Spartenchef bei den Allershausener Kickern, war nach den 90 Minuten recht zufrieden. Zum einen hatten die Seinen gerade das Derby knapp für sich entschieden und damit letztlich den zweiten Platz vor dem FC Moosinning II (patzte am Samstag beim 2:2 gegen Kirchasch) und Walpertskirchen zurückerobert. Zum anderen hatten die rund 250 Zuschauer am Freitagabend eine richtig ordentliche Partie geboten bekommen, bei der am Ende das cleverere Team gewonnen hat. „Über 90 Minuten betrachtet, hatten wir vielleicht die besseren Chancen und haben das Spiel daher verdient zu unseren Gunsten entschieden“, fasste Jordan das Ampertalduell zusammen, das wenig von den üblichen Derby-Nickligkeiten lebte.

Und es war eine Partie, die durch einen kuriosen Treffer entschieden wurde: Drei Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte gab Allershausens Dario Turkman einen eher einen harmlosen Kullerschuss auf das Unterbrucker Gehäuse ab, der dann noch von Marc Gundels Fuß abprallte und so endgültig den Weg ins FCA-Tor fand (48.). In der Folge erhöhten die Gäste den Druck, mehr als ein paar Halbchancen für Goalgetter Andreas Hohlenburger sprangen aber nicht heraus. Damit liegt Allershausen nun wieder vorne im verrückten Dreikampf. Zudem kurios: Moosinning II spielte lange unter „ferner liefen“. Da die FCM-Erste aber wieder reelle Chancen auf den zweiten Rang in der Bezirksliga Ost hat, wird nun auch der Relegationsplatz in der Kreisliga für die Reserve nochmal spannend.

SV Kranzberg – TSV Wartenberg 3:0 (2:0). Wenn es mal läuft, dann läuft es einfach. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Kranzberger Kicker eines der großen Sorgenkinder der Liga. Was dann allerdings nach der Winterpause folgte, ist ein gigantischer Lauf: Die Mannen um Trainer Anton Kopp feierten sechs Siege in acht Partien.

Gegen Wartenberg präsentierte sich Kranzberg nun äußerst effektiv und machte aus fünf Chancen drei Tore. Beim 1:0 war zunächst etwas Glück dabei, eine stramme Hereingabe von Daniel Mömkes lenkte Hannes Schmidt ins eigene Tor ab (7.). Doch der SVK legte bald nach, eine Holmeier-Ecke verwertete Levi Peis aus kurzer Distanz (17.). Endgültig gesichert war der Sieg im vorletzten Heimspiel der Saison dann bereits kurz nach dem Wechsel: Nach einem weiten Abschlag von Keeper Fabian Köppl war Sebastian Schredl über außen auf und davon – und seine Hereingabe fand in Thomas Kopp einen dankbaren Abnehmer (52.).