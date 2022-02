Zerwürfnis mit Trainerteam: Kelly Scholz und Katharina Prummer verlassen den TSV Eching

Trainer Jan Strehlow: „Es war absehbar, dass es keine weitere Zusammenarbeit zwischen den Parteien geben wird.“ © Amelie Beer

Der TSV Eching verliert wegen interner Unstimmigkeiten seine beste Torjägerin und die Stammtorhüterin. Zudem hat sich ein Sommerneuzugang verabschiedet.

Eching – Paukenschlag beim Bezirksoberligisten TSV Eching: Nach einem Zerwürfnis zwischen dem Trainerteam sowie Top-Torjägerin Kelly Scholz und Keeperin Katharina Prummer gibt es keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit. Allerdings bleiben die Saisonziele trotz der Winterwechsel unangetastet – auch wenn TSV-Trainer Jan Strehlow zum Rückrundenauftakt sogar auf drei Stammspielerinnen verzichten muss.

Scholz (27), die neun der zwölf Echinger Saisontreffer erzielt hatte, haderte nach eigenen Angaben lange mit der Entscheidung, die Zebras zu verlassen. „Aber nach einigen Vorkommnissen und Unstimmigkeiten mit dem Trainerteam gab es für mich persönlich keine andere Wahl.“ Dabei betont sie auch, „dass dies nie etwas mit der Mannschaft zu tun hatte“. Auch Stammtorhüterin Prummer (28) bezieht sich bei dem Schritt auf Ereignisse, die „nicht sachgerecht geklärt“ worden seien. Genauer wollten sich die Spielerinnen nicht äußern.

Torjägerin Kelly Scholz: „Nach einigen Vorkommnissen gab es für mich persönlich keine andere Wahl.“ © TSV Eching

Keine gemeinsame Basis mehr vorhanden

Coach Strehlow erläutert, dass über einen längeren Zeitraum immer wieder Probleme im Trainer-Spielerinnen-Verhältnis aufgetreten seien. „Es ist zwar richtig, dass es kein abschließendes Gespräch mehr gegeben hat, richtig ist aber auch, dass wir in den letzten sechs Monaten schon zahlreiche Gespräche geführt haben“, so der Übungsleiter, der keine gemeinsame Basis mehr gesehen habe: „Es war bereits im November von beiden Seiten absehbar, dass es keine weitere Zusammenarbeit zwischen den Parteien geben wird.“

Welchem Club sich Scholz und Prummer nun anschließen werden, bleibt vorerst offen: Sie geben an, aktuell vereinslos zu sein. Zugleich erklärt Scholz, regelmäßig beim österreichischen Bundesligisten FC Bergheim zu trainieren. Auch Prummer war dort über soziale Netzwerke beim Training zu sehen.

Elena Fischer wechselt zum FC Neufahrn

Damit nicht genug: Zusätzlich verlässt auch Sommerneuzugang Elena Fischer zur Winterpause den Verein und wechselt zum FC Neufahrn. „Das Team in Eching war echt supernett und cool“, sagt die 24-jährige Polizistin, die laut Trainer Strehlow sehr gut in die Mannschaft gepasst hat. „Doch die weiten Auswärtsfahrten in der BOL und das häufige Training waren neben dem Schichtdienst einfach zu stressig.“ Die frühere Spielerin der SGS Essen und des VfL Bochum will den Fußball zukünftig weniger leistungsorientiert angehen und vermehrt als Ausgleich betrachten. „Allerdings will ich mein neues Team natürlich in der Rückrunde unterstützen und den Klassenerhalt schaffen.“

Summa summarum müssen die Zebras also drei Abgänge kompensieren. „Sicherlich können wir Kelly, Kathi und Elena nicht direkt ersetzen. Aber ich bin mir auch sicher, dass die eine oder andere Spielerin nun öfter zum Zug kommen und aufblühen kann“, sagt Strehlow. Immerhin komme mit Sabrina Wörmann ein Echinger Torwarttalent zurück. Und auch die 15-jährige Keeperin Lorena Sukaj könnte leistungstechnisch bereits mitspielen. Auch wenn sie aktuell noch zu jung ist, um bei den Frauen in der BOL aufzulaufen.

TSV Eching hat den Klassenerhalt im Visier

„Das Hauptproblem ist gar nicht, die drei Spielerinnen zu ersetzen, sondern vielmehr, die Mannschaft im Rahmen der Pandemie zusammenzuhalten. Das wird der entscheidende Faktor werden über alle Teams und Ligen hinweg. Diese Diskussion überschattet alles“, betont Strehlow. Trotz aller Hürden bleibt aber das Saisonziel, der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga, unangetastet. „Dennoch wollen wir Leistungsdruck rausnehmen und den Spaß in den Vordergrund stellen“, sagt der Trainer, der nun Taktik und Aufstellung anpassen muss. Mit diesen Vorgaben startete sein Team vergangene Woche in die Vorbereitung.

