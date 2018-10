Zollings Garcia: Von den Chancen her hätte das zweistellig ausgehen können“

A-Klasse 5 kompakt

In der A-Klasse 5 entschieden der FCA Unterbruck sowie die SpVgg Zolling jeweils ihre Spitzenspiele klar für sich. Der SC Tegernbach konnte sich über den ersten Saisonsieg freuen.

HSV Rottenegg – FCA Unterbruck 0:4 (0:1). Die beiden Rottenegger Offensiv-Schlüsselspieler Daniel Dlugosch und Sefa Yalcin waren in der Partie gegen Unterbruck verletzungsbedingt angeschlagen und konnten deshalb im Laufe der zweiten Halbzeit nur von der Bank kommen. FCA-Trainer Alfons Deutinger zum klaren Auswärtserfolg: „Man hat schon gemerkt, dass da Qualität im Angriff fehlt. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Man hatte heute nie das Gefühl, die Partie könnte kippen. Wir haben unser Spiel heute sehr schön aufgezogen.“

Tore: 0:1 Linus Hayer (15.), 0:2 Christoph Feller (55.), 0:3 Raheem Abdu (60.), 0:4 Markus Zacherl (76.).



SpVgg Zolling – SC Kirchdorf II 5:0 (2:0). „Wir haben heute von der ersten Minute an gut gespielt. Die Jungs waren richtig heiß auf den Derbysieg“, freute sich Zollings Trainer Markus Garcia nach der Partie gegen schwache Kirchdorfer. „Teilweise waren wir heute kläglich vor dem Tor. Von den Chancen her hätte das auch zweistellig ausgehen können. Die Kirchdorfer hatten keine nennenswerte Torchance. “

Tore: 1:0 Benedikt Schüller (12./ET), 2:0 Maximilian Schmid (31.), 3:0 Dominik Deischl (58./FE), 4:0 Thomas Brandmaier (75.), 5:0 Richard Steiger (85.).



TSV Paunzhausen – SV Hohenkammer 4:2 (1:0). Pflichtaufgabe erledigt: „Das war heute nichts Weltbewegendes“, so Paunzhausens Trainer Sebastian Klinge. „Nach der Pause haben wir kurz gepennt, aber insgesamt war das eine klare Angelegenheit heute. Ich bin zufrieden.“

Tore: 1:0 Thomas Grimm (4.), 1:1/4:2 Slobodan Filipovic (51./89.), 2:1 Dominik Reitmeier (62./FE), 3:1/4:1 Thomas Kreidler (65./74.).



SpVgg Attenkirchen – SC Tegernbach 0:3 (0:1). Tegernbach lebt noch: Im neunten Spiel gab es den ersten Saisonsieg für den Sportclub. Die Attenkirchener konnten ihren positiven Trend nicht fortführen und rutschten ab auf Rang zwölf. SpVgg-Trainer Ewald Rupprecht zeigte nach der Partie Unverständnis für das Auftreten seiner Mannen und fand deutliche Worte: „Das war einfach schlecht! Wer so spielt, steigt ab.“

Tore: 0:1/0:2 Karl Huber (33./66.), 0:3 Thomas Pohrer (71.).



SC Massenhausen – TSV Au II 1:0 (1:0). „Das war eigentlich eine komplett ausgeglichene Partie“, fasste SC-Trainer Andreas Fritsch zusammen. „Die erste Hälfte ging an uns, die zweite an Au. Über ein Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit.“

Tore: 1:0 Henrik Drews (21.)



SV Oberhaindlfing – FSV Pfaffenhofen II 2:2 (1:1). Ein fragwürdiger, später Foulelfmeter verhinderte den dritten Saisonsieg der Oberhaindlfinger. „Das war ein sehr gutes A-Klassen-Spiel“, so SVO-Trainer Alexander Lippert. „Die Partie war sehr ausgeglichen, das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis. Schade, dass bei einer Allerwelts-Aktion ein Elfmeter gegen uns gepfiffen wird. Man muss aber sagen, dass der Unparteiische das Spiel – bis auf diese Szene – sehr gut geleitet hat.“

Tore: 0:1 Daniel Bock (29.), 1:1 André Bauer (45.), 2:1 Matthias Kaindl (81.), 2:2 Julian Kornas (89./FE).



ST Scheyern III – TSV Allershausen II 1:2 (1:0). Spiel gedreht, Distanz zu den Abstiegsrängen vergrößert, ein perfekter Sonntagnachmittag für den TSV. Gäste-Trainer Ronnie Eigenbrodt zum hart erkämpften Erfolg gegen gut aufgestellte Scheyerner: „In der ersten Halbzeit haben wir einen Fehler gemacht, der direkt bestraft wurde. Nach der Pause waren wir dann die klar bessere Mannschaft, deshalb war der Sieg auch absolut verdient. Man hat gemerkt, dass die Scheyerner ein paar Akteure aus der Ersten dabei hatten.“

Tore: 1:0 Daniel Schäfer (10.), 1:1 Adem Tiryaki (69.), 1:2 Florian Pollner (78./HE).