Zollings Schütz sichert seiner Mannschaft mit Hattrick den Sieg

A-Klasse 5 kompakt

von Matthias Spanrad schließen

Mit 5:0 gewinnt die SpVgg Zolling deutlich gegen die angereisten Unterbrucker. Mann des Spiels war Maximilian Schütz, der mit drei Toren fast im Alleingang die Gäste abschoss.

ST Scheyern III – TSV Au II 2:2 (1:1). Enttäuscht war die Auer Reserve, die sich in Scheyern mehr erhofft hatte, aber vom druckvollen Spiel der Hausherren überrascht wurde. Zwar gelang dem TSV die Führung, doch auch im ersten Durchgang konnten sich die Gäste nicht entscheidend durchsetzen – überdies fiel das 1:1 durch ein Eigentor. Nach dem Wechsel musste der TSV II dann nach einem Freistoßtreffer erst einem Rückstand hinterherlaufen, erzwang dann aber zumindest noch den Ausgleich. „Aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir nicht mehr so drückvoll waren, geht das Remis in Ordnung“, berichtete ST-Sprecher Andreas Gabriel.

Tore: 0:1 Florian Plail (34.), 1:1 Markus Goldbrunner (41./ET), 2:1 Stefan Sterr (49.), 2:2 Tim Bausch (51.).

SC Kirchdorf II – TSV Allershausen II 2:5 (0:3). Nichts zu holen gab’s am Wochenende für die SCK-Reserve im Ampertal-Derby, wie Trainer Hans Meier unumwunden zugab. „Wir haben nicht gut gespielt und es unserem Gegner heute ganz leicht gemacht“, sagte der Coach über ein Match, das der Gast seiner Meinung nach auch in dieser der Höhe verdient gewonnen hat. „Es gibt Spiele, da läuft einfach nichts zusammen“, fügte Meier an.

Tore: 0:1 Jasko Hamzagic (8.), 0:2/0:3/0:4 Adem Tiryaki (42./45./49.), 1:4 Dominik Großkopf (51.), 2:4 Stephan Frank (56.), 2:5 Jasko Hamzagic (63.).

SpVgg Zolling – FCA Unterbruck 5:0 (2:0). Es war das Verfolgerduell hinter der Tabellenspitze, doch die Garcia-Mannen entschieden es recht souverän für sich und mischen nun im Kampf um die Plätze hinter Primus Vatanspor kräftig mit. „Weil wir unsere Chancen gut genutzt haben, geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung“, berichtete Sprecher Markus Pöschl. Allerdings: Der Gast war nicht so chancenlos, wie es das Ergebnis vermuten lässt, vor allem gleich nach Wiederbeginn.

Tore: 1:0 Maximilian Schmid (33./FE), 2:0 Martin Fischer (40./FE), 3:0 Maximilian Schütz (67.), 4:0 Thomas Brandmaier (72.), 5:0 Maximilian Schütz (81.).

SV Oberhaindlfing – SpVgg Attenkirchen 0:0. „Das war heute richtiges Fußball-Klischee“, fasste SVO-Coach Alexander Lippert das Match zusammen, „nämlich Not gegen Elend – mehr war das nicht“. Ein richtig schlechtes Spiel präsentierten gestern beide Teams, mit Fußball hatte das nicht viel zu tun. Für die Hausherren vergaben Gianluca Straube und Alexander Geltl die wenigen Chancen, auf Attenkirchener Seite köpfelte Vitus Linseisen das Leder nur an den Außenpfosten. „Insgesamt war das alles aber sehr harmlos“, ergänzte Lippert. Ein Sieg wäre für beide Teams mehr als schmeichelhaft gewesen.

SC Massenhausen – SV Hohenkammer 4:2 (4:1). Zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Mannschaft war SCM-Coach Andreas Fritsch: „Wir haben heute die richtige Reaktion gezeigt!“ Denn unkonzentriert starteten die Gastgeber ins Match, kassierten nach einer Bogenlampe zudem das 0:1. Binnen der ersten Halbzeit drehten die Hausherren dann aber die Partie und gewannen hochverdient. „Auch in der Höhe geht das in Ordnung.“ Hohenkammer musste mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen: Florian Schönberger hatte nach einer Notbremse Rot gesehen (41.).

Tore: 0:1 Fabian Lischke (5.), 1:1 Maximilian Sperber (19.), 2:1 Henrik Drews (21.), 3:1 Maximilian Sperber (38.), 4:1 Maximilian Zill (42.), 4:2 Turgay Wilden (82./FE).