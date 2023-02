Zu viele Geschenke verteilt: Palzing verliert Testspiel gegen Moosinning

Unterschiedspieler: SVA-Kapitän Marcel Radlmaier (r.) feierte nach seiner Schlüsselbein-OP sein Comeback. © Michalek

Die Fußballer des SVA Palzing haben im ersten Test gegen Moosinning mit 2:4 den Kürzeren gezogen. Viel wichtiger: Marcel Radlmaier ist wieder an Bord.

Palzing – Die Fußballer des SVA Palzing sind mit einer 2:4-Niederlage gegen den Ost-Bezirksligisten FC Moosinning in ihre Testspielphase gestartet. Viel wichtiger als das Ergebnis war aus Sicht des Bezirksliga-Nord-Schlusslichts allerdings die Rückkehr mehrerer Langzeitverletzter, darunter Kapitän Marcel Radlmaier.

Dass Radlmaier für die Palzinger nicht zu ersetzen ist, haben die Partien im Herbst gezeigt. Mit dem 30-jährigen, zentralen Mittelfeldakteur ergatterte der SVA neun Punkte, nach seiner Verletzung am zehnten Spieltag kam kein Zähler hinzu. Seit Beginn der Wintervorbereitung steht der Kapitän aber wieder auf dem Platz. Auch Tim Bausch und Felix Meyer kehrten nach langwierigen Verletzungen direkt in die Startelf zurück. „Man hat sofort einen Unterschied gemerkt“, sagte Trainer Gianluca Dello Buono.

Ivan Rakonic bringt den SVA in Führung

In der ersten Halbzeit hielten die Palzinger mit dem FC Moosinning, immerhin Tabellendritter der Bezirksliga Ost, gut mit. Ivan Rakonic brachte den SVA in der neunten Minute sogar in Führung. Allerdings wiederholte sich danach ein Muster aus der Hinrunde. „Wir investieren viel, verteilen aber zu viele Geschenke“, erläuterte Dello Buono. Moosinning bedankte sich doppelt: Florian Jakob (13.) und Georg Ball per Foulelfmeter (43.) drehten die Begegnung noch vor der der Halbzeitpause.

Für die zweite Hälfte kam Noah Staudt für Meyer in die Partie. Der Joker war schnell auf Temperatur und erzielte in der 49. Minute den Ausgleich. Moosinning schaltete danach allerdings einen Gang hoch, während beim SVA die Kräfte nachließen. Und das hatte Folgen: Jakob mit seinem zweiten Treffer (80.) und Stefan Haas (89.) sorgten in der Schlussphase für einen 4:2-Erfolg des FCM. „Von den individuellen Fehlern abgesehen, war es ein guter Test“, bilanzierte Trainer Dello Buono. „Unsere beiden Tore haben wir schön herausgespielt, die Fehler müssen wir aber abstellen.“

„Die Rückkehr der Langzeitverletzten tut uns gut.“

Daran werden die Palzinger in der Vorbereitung arbeiten. Mit den ersten drei Trainingseinheiten vor dem Moosinning-Spiel war der Coach zufrieden: „Die Rückkehr der Langzeitverletzten tut uns gut. Außerdem haben wir zwei A-Jugendspieler und Akteure aus der Zweiten Mannschaft eingebunden. In einer Einheit konnten wir sogar elf gegen elf spielen.“ Ein weiteres Ziel von Dello Buono: „Diejenigen, die lange gefehlt haben, müssen wieder Spielpraxis sammeln und die Automatismen einschleifen.“

Die nächste Gelegenheit dazu haben die Ampertaler am kommenden Samstag um 15 Uhr. Da steht der Test beim FC Langengeisling an.

