Zufallsprodukt kostet VfB Hallbergmoos wichtige Punkte

Sein Geniestreich war nicht genug: Florian Schmuckermeier brachte den VfB mit einem wunderschönen Freistoßtreffer in Führung. Die war allerdings schon fünf Minuten später wieder dahin. © Michalek

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos sind gegen den TSV 1860 Rosenheim nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Das Gegentor war ein Geschenk des Himmels.

Hallbergmoos – Die gegentorlose Zeit ist nach 392 Minuten vorüber, und einen Sieg gab es auch nicht. Dennoch konnten die Landesliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos am Samstag beim 1:1 (0:0) gegen den TSV 1860 Rosenheim an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.

Über die 90 Minuten gesehen, hätte der VfB die drei Zähler eigentlich verdient gehabt. Die Hausherren hatten mehr Spielanteile, mehr Torchancen und auch insgesamt mehr in die Partie investiert. Deshalb tat sich Trainer Florian Brachtel später auch ein wenig schwer bei der Bewertung des Unentschiedens gegen Rosenheim. Der TSV war in den vergangenen Wochen besser in Fahrt gekommen und deshalb im Gegensatz zu den ersten Spieltagen der Saison nicht mehr als Pflichtaufgabe abzustempeln.

Hallbergmoos lässt Ball und Gegner laufen

In einer zähen ersten Halbzeit spielte eigentlich nur der VfB und legte sich den Kontrahenten ein Stück weit zurecht. Die Gäste aus Rosenheim mussten fast die ganze Zeit Ball und Gegner hinterherlaufen – und so hofften die Hallbergmooser, dass das bei den sommerlichen Temperaturen irgendwann seinen Tribut fordern würde. Das Heimteam musste sich allerdings vorwerfen lassen, dass es trotz vieler Aktionen in der Nähe des gegnerischen Strafraums keine wirklichen Tormöglichkeiten hatte.

Nach der Pause bekamen die Hallbergmooser dann ihre Chance und machten prompt das 1:0. Es war ein herrlicher Treffer von Neuzugang Florian Schmuckermeier, der sich in der VfB-Mannschaft längst festgespielt hat: Von der halbrechten Seite zirkelte er einen Freistoß wunderbar über die Mauer und ließ dem Torwart nicht den Hauch einer Chance (61.). Nun war die Hoffnung groß, gegen offensiv nahezu nicht stattfindende Rosenheimer den dritten Heimsieg hintereinander klarmachen zu können.

Schöne Serie endet abrupt

Doch die Serie ohne Gegentor in der Landesliga fand nach 392 Minuten ein jähes Ende – und die Entstehung des Ausgleichstreffers war richtig ärgerlich: Die Hallbergmooser verursachten in der Nähe des eigenen Strafraums einen unnötigen Freistoß, aus dem ein Zufallsprodukt resultierte. Der Ball ging in die Mauer, rollte durch diese durch und lag dann vor den Füßen von Raphael Lang. Der nahm das Geschenk dankend an – und somit war die Führung nach gerade einmal fünf Minuten wieder dahin (66.).

Nach dem Standard-Doppelschlag waren die Hallbergmooser Fußballer also wieder gefordert: Sie schoben noch einmal an und hatten in der Schlussphase auch die eine oder andere Chance. Schmuckermeier probierte es nach dem verwandelten Freistoß noch einmal aus dem Feld heraus und konnte den Torwart ernsthaft prüfen. Doch am Ende blieb es beim 1:1.

Auch die Topteams lassen Punkte liegen

Mit dem Remis gegen Rosenheim hat der VfB die Möglichkeit verpasst, in der Tabelle der Spitze etwas näher zu kommen. Allerdings ließen auch die Topteams Punkte liegen, sodass der Abstand zumindest nicht größer wurde. Dieser Spieltag lief zwar nicht gut für den VfB, aber noch ist nichts kaputt.

