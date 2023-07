Zum Saisonstart sind die typischen Tugenden gefragt: BC Attaching empfängt Rohrbach

Fußball-Bezirksliga

Die Fußballer des BC Attaching starten mit einem kaum veränderten Kader in die neue Saison. Zum Bezirksliga-Auftakt kommen die zweikampfstarken Rohrbacher.

Attaching – Wenn die diesjährige Sommerpause samt Vorbereitung etwas war bei den Fußballern des BC Attaching, dann vor allem eines: ruhig. Denn aus der Freisinger Vorstadt gab es wenig Spektakuläres zu vermelden. Die Verantwortlichen haben mit Trainer Enes Mehmedovic verlängert und gehen damit in die fünfte gemeinsame Saison – und auch der Kader des Bezirksliga-Clubs hat sich kaum verändert.

Deswegen gehen die Attachinger recht optimistisch in die neue Bezirksliga-Runde. Alte Besen sollen schließlich ganz gut kehren, heißt es so schön. „Wir rechnen schon damit, dass wir eine gute Saison spielen können“, betonte Abteilungsleiter Marcus Brunnhuber mehrmals während der Vorbereitung. Und die verlief zuletzt ganz ordentlich: Gegen Ost-Bezirksligist TSV Dorfen beispielsweise gab es im letzten Testkick ein 2:1.

Vorfreude auf den Saisonstart

Nun wartet der Liga-Alltag, und zum Auftakt dürfen sich die Attachinger gleich über ein Freitagabend-Heimspiel unter Flutlicht freuen. „Wenn das Wetter hält, ist das immer eine feine Sache“, fiebert auch der Spartenchef dem Auftakt entgegen. „Und wir sind, wie alle, schon froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht.“

Nach langen Wochen der Vorbereitung gastiert am Freitagabend um 19.30 Uhr der TSV Rohrbach in Attaching. Der Gegner ist ein alter Bekannter für den BCA – schon in der vergangenen Runde waren die Rohrbacher zum ersten Heimspiel der Saison auf der Attachinger Anlage zu Gast. Damals endete die Partie 0:0. Das soll heuer besser laufen, „die drei Punkte würden wir gerne behalten“, sagt Brunnhuber. Den TSV schätzen die Freisinger Vorstädter als sehr zweikampfstark ein, ähnlich wie zuletzt der TSV Dorfen. „Da müssen wir unbedingt dagegenhalten“, betont der BCA-Abteilungsleiter in der Hoffnung, dass das Team die typischen Tugenden des Fußballs abrufen kann.

Neuzugang Leon Klingseisen überzeugt

Personell hat Trainer Enes Mehmedovic dabei die volle Kapelle zur Verfügung. Alle BCA-Akteure haben die Vorbereitung unbeschadet überstanden. Auch Neuzugang Leon Klingseisen (kam aus Palzing und damit aus der Bezirksliga) darf sich Chancen auf eine der elf Planstellen ausrechnen. Denn er habe sich in den Testspielen sehr gut gemacht, lobt Fußballchef Brunnhuber. „Am Ende entscheidet aber der Trainer, wer spielt.“ Hauptsache, es steht nach der ersten Heimpartie der Bezirksliga-Saison nicht wieder nur ein torloses Remis zu Buche.

