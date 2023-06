Zwei Gegentore und zwei Rote Karten: TSV Allershausen schwächt sich im Relegations-Hinspiel selbst

Teilen

Dominik Kopp sah kurz nach der Halbzeit die Gelb-Rote Karte. © Fupa

Der TSV Allershausen kassiert im Relegations-Hinspiel zur Bezirksliga beim FC Sandersdorf einen Dämpfer. Durch das späte 0:2 der Gäste ist die Ausgangslage denkbar ungünstig.

Allershausen – Die Tür zur Bezirksliga ist für den TSV Allershausen fast schon zu. Das Relegations-Hinspiel beim FC Sandersdorf verloren die Ampertaler mit 0:2 (0:1) – der Abend verlief turbulent. Der Traum von der Bezirksliga könnte somit recht schnell wieder ausgeträumt sein für die Elf von Michael Stiller. Das erste Match gestern Abend beim FC Sandersdorf (Landkreis Eichstätt) war für den Kreisliga-Vizemeister jedenfalls in vielerlei Hinsicht ein empfindlicher Rückschlag.

FC Sandersdorf geht kurz vor der Halbzeit in Führung

Spielerisch zeigten die TSV-Mannen zwar schon die besseren Anlagen über die 90 Minuten, Sandersdorf spielte es aber clever und machte den Gästen das Leben recht schwer. Die Folge: Allershausen kam in Durchgang eins zunächst nur einmal gefährlich in die Nähe des gegnerischen Tores, Maciej Machi scheiterte jedoch bereits nach fünf Minuten an FCS-Keeper Marcel Zach. In der Folge rannten die Gäste zwar an, ohne aber Akzente setzen zu können. Sandersdorf lauerte dagegen auf Konter, die aber keine Wirkung zeigten. Und so entschied ein Fernschuss die erste Halbzeit zugunsten der Hausherren: Korbinian Forchhammer zog kurz vor dem Seitenwechsel aus gut 25 Metern ab und traf flach ins Eck (40.). Das 0:1 zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Richtig Feuer war dann nach dem Seitentausch drin: Erst scheiterten die Sandersdorfer mit einem von Dominik Kopp per Hand verschuldeten Elfmeter an TSV-Keeper Florian Stenzenberger (55.), und in der gleichen Szene sah Kopp dann auch noch wegen Meckerns die Ampelkarte. In der Folge waren es aber auch mit einem Mann weniger die Gäste, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Dario Turkman alleine vor dem FCS-Schlussmann (62.).

TSV Allershausen: Doppel-Rot sorgt bei Abteilungsleiter Jordan für Verwunderung

Was dann folgte, hinterließ bei Spartenchef Philipp Jordan nur Kopfschütteln. Nach einem aus seiner Sicht normalen Zweikampf entschied Schiedsrichter Alexander Meier auf Doppel-Rot, für Allershausens Sebastian Kny und Sandersdorfs Sebastian Winkler (85.). Und zu allem Überfluss nahmen die Ampertaler dann auch noch einen weiteren schweren Rucksack mit nach Hause: Bereits in der Nachspielzeit zog Christian Geß von der Strafraumgrenze ab und traf zum 2:0 (90.+3).

„Das war heute eine unglückliche Niederlage“, befand der TSV-Fußballchef hinterher. Sein Team habe mit der Überlegenheit und dem Raum, den der Gegner gelassen habe, nichts anfangen können. „Bitter war zudem das zweite Tor – mit einem 0:1 wäre es am Samstag freilich leichter gewesen.“ Bleibt abzuwarten, ob die Allershausener die Tür zur Bezirksliga im eigenen Stadion nochmal aufstoßen können. VON MATTHIAS SPANRAD

FC Sandersdorf – TSV Allershausen 2:0 (1:0)

Aufstellung: Stenzenberger – Zainer, Kopp, Just, Siebert – Lachner (46. Ogbebor), Stiller, Machi, Holzmaier (60. Baller) – Gundel, Turkman (78. Kny).

Tore: 1:0 Forchhammer (40.), 2:0 Geß (90.+3).

Gelb-Rote Karte: Kopp (55./Meckern).

Rote Karten: Kny (85.), S. Winkler (85.)

Schiedsrichter: Alexander Meier (SV Waldperlach).

Zuschauer: 583.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.