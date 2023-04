FVgg Gammelsdorf: Zwei Neue im Führungstrio – weiterhin Zuwachs in der Jugend

In veränderter Besetzung präsentiert sich die Gammelsdorfer Fußballabteilung: (v. l.) AH-Leiter Albert Staringer, AH-Vize Heinrich Bauer, Kassier Tobias Neumaier, Abteilungsleiter Stefan Maier, Michael Bareither (Sponsoring), Jugend-Spielleiter Andreas Schulz, Jugendleiter Peter Kießling, Abteilungsleiter Christoph Oberloher, Platzwart Sebastian Pflügler, die Sportlichen Leiter Thomas Huber und Josef Rockermeier sowie Abteilungsleiter Maximilian Oder.

Beide Herrenteams kämpfen um den Ligaerhalt

Von Johann Kalteis schließen

Mit einer neu formierten Vorstandsriege gehen die Fußballer der FVgg Gammelsdorf in die nächsten Jahre.

Gammelsdorf – Wiedergewählt als einer der drei gleichberechtigten Abteilungsleiter wurde Christoph Oberloher. Neu im Triumvirat ist Maximilian Oder, der bisher für die Finanzen der Abteilung zuständig war. Dritter Mann im Bunde ist nun Stefan Maier, der seit rund 13 Jahren die Jugendarbeit in der Fußballsparte maßgeblich prägt.

Neben einigen Tiefpunkten seien es vor allem die „vielen tollen Erlebnisse“ gewesen – gekrönt vom Sparkassencup-Finale der E-Jugend –, auf die Maier rückblickend sehr stolz ist. Neben dem Dank an seine Kollegen in der Jugendabteilung lobte er auch die Eltern der FVgg-Nachwuchskicker, betonte aber zugleich, dass die Kinder nie das Problem in der Jugendarbeit seien. Seinen Nachfolgern gab er mit auf den Weg: „Jugendleiter ist die beste Schule für spätere Personalverantwortung im Job. Jetzt freue ich mich aber auf meine neue Aufgabe als Abteilungsleiter.“

Als neuen Kassier wählten die Mitglieder der Gammelsdorfer Fußballabteilung Tobias Neumaier. Schriftführer bleibt Wolfgang Wallhöfer. Den Posten des sportlichen Leiters teilen sich Thomas Huber und der bisherige Spartenchef Josef Rockermeier. Das Amt des Jugendleiters übernimmt Peter Kießling, den sein Vorgänger Stefan Maier als „seinen größten Unterstützer und Stabilisator“ in der Nachwuchsarbeit bezeichnete. Zum Jugend-Spielleiter wurde Andreas Schulz gewählt. AH-Leiter ist Albert Staringer, sein Stellvertreter Heinrich Bauer. Platzwart bleibt Sebastian Pflügler, Pressewart Hans Kalteis. Für das Sponsoring ist weiterhin Michael Bareither zuständig. Die Kasse prüfen Paul Bauer und Markus Scheckenhofer.

Von einer „durchwachsenen Hinrunde“ der Ersten Mannschaft sprach Abteilungsleiter Christoph Oberloher in seinem Rechenschaftsbericht. Trotz einiger Siege nach der Winterpause stehen die Gammelsdorfer aktuell auf dem elften Tabellenplatz der Kreisklasse und müssten Stand jetzt in die Relegation. Der direkte Abstieg ist bei 17 Punkten Vorsprung aber vom Tisch. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den verletzten Rückkehrern und unserem neuen Stürmer Marek Dobransky die nötigen Zähler für den direkten Klassenerhalt holen werden“, ist sich Oberloher sicher.

Mit dem größeren Kader der Ersten habe sich auch die personelle Lage in der Reserve entspannt, außerdem mit den Neuzugängen Christopher Juhas und Tim Damböck. Das Ziel sei, den Hauptabstiegskonkurrenten SpVgg Mauern 2 hinter sich zu lassen und nächste Saison wieder in der B-Klasse spielen.

Viel Positives konnte der scheidende Jugendleiter Stefan Maier berichten. So könne man im Nachwuchsbereich weiterhin Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Sehr erfreulich sei zudem, dass alle Teams mit je zwei Trainern besetzt werden konnten.

Abteilungschef Oberloher gab bekannt, dass das Gartenfest am 15. Juli mit Jugend- und Herrenturnier, Livemusik sowie Spezialitäten an Bar und Grill steigt. Die nächste Altpapiersammlung zugunsten der Jugendarbeit findet im Juli statt. Das Rabauken-Fußballcamp des FC St. Pauli wird heuer bereits zu Beginn der Sommerferien vom 7. bis 10. August auf dem FVgg-Sportgelände abgehalten. (Johann Kalteis)