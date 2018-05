Zwei späte Tore geben Freising Hoffnung für das Rückspiel

2:4-Niederlage gegen Kirchanschöring

von Arthur Viol schließen

Der SE Freising wird einen Sahnetag benötigen, wenn er die 1. Runde um den Bayernliga-Aufstieg noch drehen will. Dank später Tore von Sebastian Thalhammer und Andreas Hohlenburger verloren die Domstädter gestern Abend das Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring „nur“ mit 2:4. Die Elf von Trainer Alexander Plabst muss das Rückspiel am Samstag mit 3:0 gewinnen.

Freising – Der SEF-Coach hatte vor dem Spiel wenig erfreuliche Kunde: Nach den Ausfällen von Glas und Mihajlovic musste er Abwehr und Mittelfeld umbauen und adäquate Umstellungen vornehmen. Um es vorwegzunehmen: Es gelang nicht.

Der SEF lieferte kein gutes Spiel. Was sich gegen Türkgücü vor knapp zwei Wochen bereits andeutete, gestern wurde es mit zunehmender Spieldauer offensichtlich: Die Elf kann nicht mehr an die Form der überragenden Vorrunde anknüpfen, als man 16 Partien gewann. Die stets präsenten Mannen aus Kirchanschöring hatten teilweise sogar leichtes Spiel. Als sie in der 70. Minute auf 4:0 erhöhten, machte die Runde, dass man sich die Fahrt am Samstag ins Voralpenland eigentlich sparen könne. Dann fielen in der Schlussphase doch noch zwei Tore auf der „richtigen Seite“, ein bisschen Hoffnung ist noch da.

Vieles wird dann auf jeden Fall besser werden müssen. In punkto körperliche Präsenz spielte der Bayernligist den auf Jahre in der höheren Liga geformten Kader mit all seinen Vorteilen gegenüber einem niederklassigen Verein aus. Schon beim 0:1-Rückstand in der 24. Minute zahlten die Freisinger Lehrgeld. Jonas Mayr kippte im Mittelfeld nach einem Zweikampf um, in der Landesliga vielleicht ein Foul, aber Regionalliga-Schiedsrichter Tobias Schultes sah keinen Anlass für einen Pfiff. So kam der Ball zu Tobias Schild, dessen Schuss von der rechten Strafraumkante abgefälscht im langen Eck einschlug. Und fast im gleichen Muster ließen sich die Gastgeber auch ein zweites Mal düpieren. Ein verlorener Zweikampf im Mittelfeld, inkonsequente Deckungsarbeit im eigenen Strafraum – diesmal war Florian Müller zur Stelle und stellte mit einem platzierten Schuss aus 13 Metern auf 2:0 für die Gäste.

Die hatten auch in Durchgang zwei wenig Mühe, die Partie zu kontrollieren. Kamen die Freisinger einmal gefährlich vor das gegnerische Tor, war ein Kirchanschöringer Abwehrbein einen Schritt schneller am Ball als alle SEF-Stürmer.

Die Lerchenfelder waren jetzt taktisch gefangen. Nach dem 0:2 war man bemüht, Tempo und Ballbesitz zu erhöhen. Kirchanschöring stand aber sicher. Das kurze, mentale Aufbäumen auf SEF-Seite erhielt in der 58. Minute den nächsten Dämpfer: Wieder war Schild am Strafraum zur Stelle, als die Freisinger in Überzahl nicht klären konnten. Und es kam noch schlimmer: SEF-Keeper Stefan Wachenheim konnte gegen Mike Opara gerade noch retten, die anschließende Ecke verwandelte Albert Eder.