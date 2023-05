Zwei Ziele für ein gutes Gefühl: Palzing empfängt Manching

Trainer Gianluca Dello Buono setzt positive Anreize für die letzten Saisonspiele. © Verein

Bezirksliga-Schlusslicht SVA Palzing ist am Freitag gegen Manching gefordert. Der Abstieg ist kaum noch zu verhindern – trotzdem hat der Coach noch zwei Ziele.

Palzing – Zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei nur noch vier Spielen: Die Fakten sprechen für sich und gegen den SVA Palzing, der für den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord neben eigenen Topleistungen auch noch ganz viel Schützenhilfe bräuchte. Also schauen die Palzinger auf sich. Das Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen den SV Manching will das Schlusslicht gewinnen und damit ein erstes Ziel erreichen.

SVA will Punkteausbeute aus der Hinrunde übertreffen

„Wir haben Ziele definiert, die herausfordernd sind. Wir wollen unter anderem unsere Punkteausbeute aus der Hinrunde übertreffen und weniger Gegentore kassieren als in der ersten Saisonhälfte“, erklärt Trainer Gianluca Dello Buono. Er möchte positive Anreize setzen, denn der Klassenerhalt ist kaum mehr möglich. „Es geht darum, mit einem guten Gefühl aus der Saison zu gehen.“ Beide Ziele sind machbar. Zwei Zähler fehlen, um die Punktemarke der Hinrunde zu erreichen. Und der Gegentorschnitt ist von knapp drei auf etwas mehr als zwei Treffer pro Partie gesunken – auch, weil die Ampertaler gegnerische Standards besser verteidigen.

Die Manchinger waren im Hinspiel Nutznießer der SVA-Schwäche bei ruhenden Bällen: Die Führung fiel nach einem Eckball, am Ende hieß es 3:0 für das Team von Fabian Reichenberger. Der Trainer räumt nach der Saison das Feld für Serkan Demir, der dann auf einen mit ehemaligen Regionalliga-Kickern aufgerüsteten Kader zurückgreifen kann. Reichenberger will sich gut verabschieden und ist auf Kurs: Nach vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien ist seine Mannschaft bis auf zwei Punkte an den sechsten Tabellenrang herangerückt.

Palzinger lassen sich nicht hängen

Die Palzinger sind von dieser Platzierung weit entfernt, haben am vergangenen Wochenende mit dem 1:1 gegen die formstarken Kammerberger aber gezeigt, dass sie sich nicht hängen lassen. Mit einem unveränderten Kader wollen sie am Freitag den nächsten Nachweis erbringen.

