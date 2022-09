Zweikämpferisch eingestellt: BC Attaching bereit für den SV Manching

Teilen

Neuen Mut geschöpft haben Didier Nguelefack (r.) und seine BCA-Teamkollegen durch den jüngsten Dreier. © Michalek

Die Bezirksliga-Fußballer des BC Attaching wollen nach dem Sieg über Palzing nachlegen. Gegner Manching ist allerdings eine harte Nuss.

Attaching – Heiß hergehen könnte es am Samstag um 15 Uhr wieder auf dem Sportplatz des BC Attaching. Denn der Bezirksliga-Aufsteiger war in dieser Saison am erfolgreichsten, wenn er seine Gegner in Zweikämpfe verwickelte. Mit dem SV Manching wird ein Team vorstellig, das BCA-Coach Enes Mehmedovic als „robuste, erfahrene Mannschaft, die sich nicht viele Fehler erlaubt“, bezeichnet. Also als Gegner, an dem sich seine Spieler aufreiben können.

Die Attachinger Fußballer schöpfen neuen Mut. Am vergangenen Spieltag haben sie durch den 2:0-Sieg gegen Palzing eine Niederlagenserie von sieben Partien beendet. „Wir haben so gespielt, wie Palzing normalerweise spielt. Also erst einmal Zweikämpfe gewinnen und dann auf das Spielerische schauen. Das haben die Jungs super umgesetzt – sie haben keinen Zweikampf gescheut“, skizziert Mehmedovic das Erfolgsrezept. Diese Einstellung wird auch am Samstag gegen Manching gefragt sein.

Nur drei Ausfälle? Fast eine Luxussituation für Coach Mehmedovic

Der SVM reist als Tabellenfünfter an und hat seine Stärken vor allem in der Defensive. Die zehn Gegentore sind hinter Spitzenreiter Feldmoching (sechs) der Topwert der Liga. Doch auch im Angriff hat die Mannschaft von Trainer Fabian Reichenberger Qualität. Rainer Meisinger gehört zu den Kickern, um die der SVM beneidet wird. Am vergangenen Wochenende stoppte der Mittelfeldakteur beim 2:1 gegen den SV Dornach mit seinem Siegtreffer die Erfolgsserie des Gegners.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Attachinger sind also gewarnt, aber darauf vorbereitet. Und mittlerweile in einer Verfassung, in der sie sich vor keiner Mannschaft fürchten müssen. Das Fehlen von Manuel Thalhammer, Florian Neumaier und Mirnes Gurbeta wiegt schwer, doch im Vergleich zu den ersten Wochen der Saison sind nur drei Ausfälle für Trainer Mehmedovic eine Luxussituation.

BCA braucht „einen guten Tag und ein bisschen Glück“

„Wir sind gut aufgestellt. Es wird wahrscheinlich nur zwei Änderungen geben“, sagt Mehmedovic, ohne sich in die Karten schauen zu lassen. „Wir werden gegen die Manchinger einen guten Tag und ein bisschen Glück brauchen“, so der BCA-Coach weiter. Haben das Attachinger, ist mindestens ein Punkt möglich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.