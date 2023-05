Zwischen Anspannung und Vorfreude: Vötting und Moosburg duellieren sich um Platz eins

Von: Nico Bauer

Der Torjäger kann nicht mitwirken: Mihai Raducanu (l.) vom FC Moosburg zog sich einen Innenbandriss zu. © Michalek

Gipfeltreffen in der Fußball-Kreisklasse 3: Der SV Vötting kann gegen Moosburg einen Riesenschritt Richtung Meistertitel machen, aber auch Platz eins verlieren

Landkreis – Es ist das Spiel der Spiele. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt in der Kreisklasse 3 Spitzenreiter SV Vötting den Zweiten FC Moosburg. Verfolger Kirchdorf ist in Lauerstellung und hofft auf eine Niederlage der Dreirosenstädter.

In der Tabelle führt Vötting mit 52 Punkten vor dem FCM (50) und dem SC Kirchdorf (45). Im Falle eines Siegs im Gipfeltreffen würden sich die Kiesweiherbuam auf fünf Zähler absetzen. Das wäre bei dann noch zwei verbleibenden Spielen zu 90 Prozent die Meisterschaft – immerhin steht für Vötting auch noch die Heimpartie gegen den Letzten TSV Eching II auf dem Programm.

Das wünscht sich Vötting-Coach Peschek für das Spitzenspiel

Dagegen könnte Moosburg mit einem Dreier Platz eins übernehmen – in diesem Fall gäbe es ein Fernduell der beiden Clubs um Rang eins und zwei. Bei einem Sieg des FCM läge Kirchdorf – ein Erfolg in Gammelsdorf vorausgesetzt – vier Zähler hinter dem Zweiten Vötting. Dieser Rückstand dürfte in den letzten beiden Ligarunden aber kaum noch aufholbar sein.

Vöttings Coach Maximilian Peschek hat seine Mannschaft auf die Situation vorbereitet: „Vor solchen Spielen hat man schon beim Aufwärmen eine besondere Anspannung. Mit der müssen wir umgehen können.“ Sein Wunsch: „Wir wollen mit Spaß auf den Platz gehen, mit Freude am Gewinnen spielen und nicht mit Angst vor dem Verlieren.“ Peschek schätzt die Moosburger sehr – von den Spielern („Die machen auch mal aus nichts ein Tor“) bis hin zu Trainer Mario Sinicki („Ein sehr geschätzter Kollege“).

Ein Ausfall schmerzt dem FC Moosburg sehr

Vorfreude auf das Spitzenduell herrscht derweil beim FCM. „Für uns ist das ein schönes Spiel“, sagt Sinicki. „Denn vor ein paar Wochen war an diese Situation nicht zu denken.“ Sein Team hatte viele Ausfälle, hielt jedoch den Anschluss und freut sich nun, in Vötting mit fünf Alternativen auf der Bank antreten zu können. Der Coach bedauert nur, dass sich der zuletzt starke Mihai Raducanu (elf Saisontore) gegen Au einen Innenbandriss zugezogen hat und nun in dem gefühlten Endspiel fehlt.

„Unser Vorteil ist der geringere Druck“, sagt Sinicki. Vötting habe schließlich schon acht Punkte Vorsprung gehabt – und nun auf der Zielgeraden der Saison dementsprechend mehr zu verlieren. Der FCM fährt in den Freisinger Stadtteil mit dem klaren Ziel, als Tabellenführer nach Hause zu fahren. Ab Montag ändert sich für Sinicki nichts: „Bei einem Sieg haben wir noch ein schweres Restprogramm und bei einer Niederlage befassen wir uns mit der Verteidigung des Relegationsplatzes.“

