Merkur Cup geht in die 29. Runde: Brucker Vorrundenturnier am 29. April beim TSV Jesenwang

Keine Sonderbehandlung für den TSV 1860 München

Von Roland Halmel schließen

Der Merkur Cup, das wohl weltweit größte Turnier für U11 Mannschaften, ist eine Institution. In diesem Jahr wird es bereits zum 29-mal ausgespielt.

Landkreis – Tradition ist dabei auch die Gruppenauslosung. Die Vertreter der Kreise Schongau, Weilheim, Starnberg und Fürstenfeldbruck trafen sich dazu im Gasthaus zur Post in Raisting. „Die Anmeldung hat gut funktioniert“, meinte Uwe Vaders, der Initiator und Chef des Turniers, bei der Begrüßung der Vereinsvertreter. 347 Mannschaften wollen sich in diesem Jahr für das Finale in Unterhaching qualifizieren. Nicht dabei ist allerdings Titelverteidiger TSV 1860 München. „Die Löwen wollten eine Wildcard. Wir machen aber keine Ausnahme, auch nicht für den TSV 1860“, berichtete Vaders von einer E-Mail des Drittligisten, die er aus Respekt gegenüber allen anderen Teilnehmern aber negativ beschied. „Eine Wildcard bekommen sie nur über meine Leiche und ich bin mit meinen 70 Jahren noch recht fit“, ergänzte Vaders sichtlich verstimmt.

Deutlich freundlicher berichtete er über die Nachhaltigkeitsoffensive, die es beim Merkur Cup in diesem Jahr geben wird. Unter dem Stichwort „Merkur Cup goes green“ soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. So wird unter anderem mit 100 handgefertigten Fair-Trade-Bällen gespielt. „Und unser Partner ESB Energie Südbayern hat 10 000 Euro in den Fördertopf gepackt, da können die Ausrichtervereine der Turniere für nachhaltiges Handeln bis zu 350 Euro bekommen“, erklärte Vaders.

Fairnesspreis soll nach Karim Adeyemi benannt werden

Gute Kunde hatte der Turnierchef auch für den Sieger des Fairness-Preis parat. Dieser wird möglicherweise nach Karim Adeyemi benannt. Der deutsche Nationalspieler von Borussia Dortmund begann seine Karriere beim Merkur Cup und bei der SpVgg Unterhaching und deshalb möchte er den jungen Kickern etwas zurückgeben. „Geplant ist eine Busreise in den Herbstferien nach Dortmund mit Besichtigungsprogramm und Besuch einer Bundesligapartie“, sagte Vaders, der diesbezüglich noch in Verhandlungen steht. Sicher ist indes, dass die Kreissiegerteams wieder Karten für ein Heimspiel des FC Bayern bekommen.

Wer in den vier Kreisen in der Vorrunde in welchen Gruppen spielt, das losten Ralph Klein und Walter Huppmann vom Bayerischen Fußballverband im Anschluss aus. Die 26 Vereine im Kreis Fürstenfeldbruck spielen am 29. April ihr Vorrundenturnier beim TSV Jesenwang. Die besten acht Mannschaften ziehen ins Kreisfinale ein, das am 14. Mai in Mammendorf gespielt wird und bei dem sich die beiden Finalisten für das Bezirksfinale qualifizieren. Auf den Weg dorthin wird es viele enge Spiele geben. Möglicherweise wird auch erst das Acht-Meter-Schießen die Entscheidung bringen. „Und da wird es diesmal fünf Schützen bei beiden Teams geben, nachdem es im letzten Jahr nur drei waren“, führte Huppmann aus, ehe die Vereinsvertreter mit der „Merkur-Cup-Willkommenstüte“ im Gepäck die Heimreise antraten.