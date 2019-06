4:0 gegen Konkurrenten! Landsberied ist zurück in der Kreisliga

Geltendorf muss in die Relegation

von Dieter Metzler schließen

Nach zwei Jahren kehrt die Fahrstuhl-Elf aus Landsberied wieder in die Kreisklasse zurück. 2018 noch in der Relegation gegen Weßling gescheitert, machte der Tabellenführer der A-Klasse 1 diesmal beim unmittelbaren Konkurrenten um die Meisterschaftskrone in Geltendorf mit einem 4:0 (1:0)-Erfolg den direkten Weg perfekt. Geltendorf muss sein Aufstigsglück auf dem Weg über die Relegation schaffen.

Geltendorf/Landsberied – Die Elf von Landsberieds mitspielendem Trainerduo Christoph Schindler und Wolfgang Bals hatte vor 250 Zuschauern ohnehin die bessere Ausgangslage. Sebastian Kolbeck und seine Geltendorfer standen mehr unter Druck, mussten mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Gerüstet war Geltendorf für eine Meisterschaftsfeier aber trotzdem: Grillstand, Bierwagen und zahlreiche Bankgarnituren waren aufgestellt. Doch Landsberieds Präsident Michael Bals hatte im Vorfeld schon ein gutes Gefühl. „Wir haben zwar häufig in Geltendorf nicht gut ausgeschaut, aber in unserer Mannschaft stehen acht Spieler, die in den vergangenen Jahren mit diesem Druck zurechtgekommen sind, der bei solchen entscheidenden Spielen besteht.“

Die ersten 20 Minuten gehörten trotzdem den Einheimischen. „Wenn uns da ein Tor gelungen wäre, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden“, meinte Kolbeck. In dieser Phase scheiterte Florian Lachmayr mit einem Schuss an der Querlatte. Kurz nach der Trinkpause fiel aus heiterem Himmel die Landsberieder Führung. Lukas Stumbaum staubte ab, nachdem der TSV-Keeper Gregor Wetzel den Ball beim ersten Schuss von Maximilian Schindler nur mit den Fingerspitzen abwehren konnte.

Jetzt wurde es schwer für Geltendorf. Drei Tore mussten nun her, um Landsberied noch die Meisterschaft zu entreißen. Das 0:2 in der 52. Minute – erneut traf Stumbaum – war der Knackpunkt. „Der Treffer fiel zu früh. Wir mussten alles auf eine Karte setzen mussten“, erklärte Kolbeck die Lage. Die Landsberieder, die sich nun in die eigene Hälfte zurückzogen und nur noch auf Konter lauerten, versetzten mit dem 0:3 durch Alexander Felbinger nach knapp 70 Minuten den Geltendorfern den Todesstoß. Sekunden vor dem Schlusspfiff von Landesliga-Referee Julius Egen-Gödde traf Michael Kreitner zum 4:0-Endstand.