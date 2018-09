600 Spiele für Rekord-Torjäger Muzzi Gür 

Bessere Torquote als Gerd Müller

von Dieter Metzler schließen

631 Tore hat Muzzi Gür in seiner Fußballerkarriere schon erzielt. Jetzt knackte er die nächste 600er-Marke: So viele Einsätze wie der 34-Jährige hat keiner beim TSV Bruck-West.

Fürstenfeldbruck – Muzzi, der eigentlich Muzzafer heißt, ist ein Urgestein beim TSV West. Geboren in Carsamba am Schwarzen Meer kam der Deutsch-Türke als Vierjähriger nach Bayern. 30 Jahre später ziert er einsam und allein die Spitze der Statistik beim TSV West. Noch beeindruckender ist die Torausbeute des wieselflinken Stürmers: Mit 631 Toren stellt Gür fast den ehemaligen „Bomber der Nation“ in den Schatten. Gerd Müller hatte in seiner Karriere 68 Toren in 62 Länderspielen sowie in 472 Spielen für den FC Bayern 410 Treffer erzielt. „Im Landkreis dürfte Muzzi unerreichbar sein“, meinte Maletz bei der Überreichung des Trikots mit der Aufschrift „600 Spiele für den TSV West.“ Seinen Stammverein wurde Gür nur mal eine Saison lang untreu, als er nach einem kurzen Gastspiel beim damals noch in der Landesliga spielenden SC Fürstenfeldbruck von Günzlhofens Manager Franz Ostermeir als Vertragsamateur zum VSST wechselte.

Muzzi gilt nicht nur wegen seines Torriechers als Sympathieträger. „Er ist nie abgehoben, sondern zu jedem der Jungs stets freundlich.“ Der das sagt, ist ein weiteres Urgestein des Vereins: Teamsprecher Werner Lenk (74) würdigt den Goalgetter als „ein echtes Vorbild für unsere Nachwuchsspieler, die alle zu ihm aufschauen“. Beim jüngsten 5:1-Sieg über Wildenroth, seiner inzwischen 603. Berufung in die Start-Elf, packte Gür gleich den nächsten Treffer drauf.